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Katar: Filistin meselesinde adil çözümü destekliyoruz

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ülkesinin Filistin meselesinde adil çözümü desteklediğini belirtti. Fetih Hareketi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Cibril Er-Rucub ile bir araya gelen Al Sani, Arap Barış Planı ve iki devletli çözüm temelinde adil bir çözümü de desteklediğini ifade etti.

Haber Merkezi AA
Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani.
Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani.

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ülkesinin Filistin meselesinde adil çözümü desteklediğini belirtti.

Katar resmi haber ajansı QNA'da yer alan habere göre, Al Sani, ziyaret için başkent Doha'da bulunan Fetih Hareketi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Cibril Er-Rucub ile bir araya geldi.

Tam destek

İkili iş birliği ilişkileri ve ortak öneme sahip meselelerin ele alındığı görüşmede Al Sani, Katar'ın Filistin ulusal uzlaşısının gerçekleşmesine tam destek verdiğini söyledi.

Katarlı Bakan, ülkesinin Filistin meselesi için, uluslararası kararlar, Arap Barış Planı ve iki devletli çözüm temelinde adil bir çözümü de desteklediğini ifade etti.

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Normalleşme iddiaları yalanlanmıştı

Suudi Arabistan’ın Al Arabiya kanalı, Katar’ın İsrail ile normalleşmeye ilişkin ABD’ye verdiği yanıtı çarpıtan bir haber yayımlamış, Doha yönetimi ise normalleşme iddialarını yalanlamıştı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İsrail'in, Filistin topraklarının işgaline son vermesi ve başkenti Kudüs olan Filistin Devleti'nin kurulması konusundaki kararlı konumumuzu teyit ediyoruz. Katar, Filistin halkı tüm meşru haklarını elde edene kadar Filistinli kardeşlerin acılarını hafifletmek için elinden gelen her türlü desteği sağlamak için hiçbir çabadan kaçınmayacaktır." ifadeleri kullanılmıştı.

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