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FKÖ: Fetih ile Hamas seçimler konusunda anlaştı

Filistin’deki bölünmüşlüğün en önemli iki tarafı olan Fetih ile Hamas hareketleri arasında salı gününden bu yana İstanbul’da bir dizi görüşme gerçekleştirildi. Görüşmelerin ardından Filistin Kurtuluş Örgütü Yürütme Komitesi Üyesi Azzam el-Ahmed, Fetih ve Hamas hareketlerinin Filistin'deki seçimlerin "kısa süre içinde" yapılması konusunda anlaştığını belirtti. Ahmed, ilk olarak Filistin Meclisi seçimlerinin yapılmasının, ardından da Devlet Başkanlığı için sandık başına gidilmesinin kararlaştırıldığını ifade etti. İsrail işgali ve ablukası altındaki ülkede 2006'dan bu yana genel seçime gidilemiyor.

Haber Merkezi AA
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistinli grupların temsilcileriyle video konferans yöntemiyle bir toplantı gerçekleştirmişti.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistinli grupların temsilcileriyle video konferans yöntemiyle bir toplantı gerçekleştirmişti.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi Üyesi Azzam el-Ahmed, Fetih ve Hamas hareketlerinin Filistin'deki seçimlerin "kısa süre içinde" yapılması konusunda anlaştığını belirtti.

FKÖ Yürütme Komitesi Üyesi Ahmed, yaptığı açıklamada, Fetih ile Hamas hareketleri arasında İstanbul'da yapılan görüşmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

  • Fetih ile Hamas'ın İstanbul'daki görüşmelerde Filistin'de seçimlerin "kısa süre içinde" yapılması konusunda anlaşmaya vardığını dile getiren Ahmed, ilk olarak Filistin Meclisi seçimlerinin yapılmasının, ardından da Devlet Başkanlığı için sandık başına gidilmesinin kararlaştırıldığını ifade etti.

Ahmed, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın "gelecek günlerde" seçimlerin yapılması konusunu değerlendireceği ve gerekli kararnameleri çıkaracağını kaydetti.

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"Kudüs olmadan seçim olmayacak"

Filistin yönetiminin abluka altındaki Gazze Şeridi ile işgal altındaki Doğu Kudüs'ün de dahil edildiği bir seçim yapılması gerektiği yönündeki açıklamalarına atıfta bulunan Ahmed, "Kudüs olmadan seçim olmayacak." ifadesini kullandı.

Filistin’deki bölünmüşlüğün en önemli iki tarafı olan Fetih ile Hamas hareketleri arasında salı gününden bu yana İstanbul’da bir dizi görüşme gerçekleştirildi.

Heyetler arasındaki görüşmelerde tarafların uzlaşma durumu ve genel seçimlerin düzenlenmesine ilişkin konular ele alındı.

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2006'dan bu yana seçim yapılamıyor

Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi Fetih’in Merkez Komite Üyesi Hüseyin eş-Şeyh, Fetih ile Hamas hareketleri arasında İstanbul'daki görüşmelerin olumlu ve verimli olduğunu belirtmişti.

Filistin anayasasına göre, her 4 yılda bir genel seçimlerin yapılması gerekiyor ancak İsrail işgali ve ablukası altındaki ülkede 2006'dan bu yana genel seçime gidilemiyor.

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