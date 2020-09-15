Katar, İsrail'le anlaşmayı reddetti: Filistin sorunu çözülene kadar normalleşme mümkün değil
Filistin sorununa rağmen Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn, ABD'nin araya girmesiyle İsrail ile normalleşme sürecine girdi. Tepki çeken kararın ardından, bazı Körfez ülkelerinin de Tel Aviv yönetimiyle anlaşma yapacakları iddia edildi. Ancak Türkiye ile sağlam ilişkiler yürüten Katar, bu iddiaları reddetti. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lolwah Alkhater, Filistinlilerle anlaşmazlığı çözülene kadar ülkesinin İsrail ile diplomatik ilişkiler kurmayacağını söyledi.
BAE ve Bahreyn'den sonra bazı Körfez ülkelerinin İsrail ile normalleşme sürecine gireceği söylentileri üzerine Katar'dan net bir açıklama geldi. Bloomberg'e açıklamalarda bulunan Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lolwah Alkhater, ülkesi hakkındaki iddiaları reddederek, İsrail ile ilişki kurmalarının Filistin sorununun çözümüne bağlı olduğunu söyledi.
Anlaşmazlığın kilit noktası Filisitin
Alkhater, Katar'ın, Filistinlilerle anlaşmazlığı çözülene kadar İsrail ile diplomatik ilişkiler kurmayacağını söyledi. Normalleşmenin bu anlaşmazlığın özü olduğunu düşünmediklerini belirten Alkhater, anlaşmazlığın kilit noktasının "Filistinlilerin işgal altında, vatansız insanlar olarak yaşadıkları sert koşullar" olduğunu ifade etti.
Katarlı yetkili, ayrıca bölge devletlerinin, ülkesine yönelik üç yıllık boykotu sona erdirme yönünde yakında ilerleme olabileceğini kaydetti. Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır, İran ile ilişkisi nedeniyle Katar'a üç yıldır diplomatik ve ticari boykot uyguluyor.
Katar'a boykot uygulanıyor
Ancak Sözcü Alkhater, Katar'a boykot uygulayan ülkelerden hangileriyle görüşme halinde oldukları konusunda bilgi paylaşmadı. Daha önce konuyla ilgili yetkililer, Doha yönetiminin öncelikle sınırını paylaştığı Suudi Arabistan ile ilişkileri düzeltmeye öncelik vereceğini belirtmişti.