Katar, İsrail'le anlaşmayı reddetti: Filistin sorunu çözülene kadar normalleşme mümkün değil

BAE ve Bahreyn'den sonra bazı Körfez ülkelerinin İsrail ile normalleşme sürecine gireceği söylentileri üzerine Katar'dan net bir açıklama geldi. Bloomberg'e açıklamalarda bulunan Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lolwah Alkhater, ülkesi hakkındaki iddiaları reddederek, İsrail ile ilişki kurmalarının Filistin sorununun çözümüne bağlı olduğunu söyledi.

DÜNYA İsrailli Bakan: İki Körfez ülkesi daha yıl sonuna kadar İsrail ile ilişkileri normalleştirecek

DÜNYA Hadsiz haddini aşıyor: Mescid-i Aksa’daki BAE-İsrail protestosu sonrası açık tehdit

Anlaşmazlığın kilit noktası Filisitin

Alkhater, Katar'ın, Filistinlilerle anlaşmazlığı çözülene kadar İsrail ile diplomatik ilişkiler kurmayacağını söyledi. Normalleşmenin bu anlaşmazlığın özü olduğunu düşünmediklerini belirten Alkhater, anlaşmazlığın kilit noktasının "Filistinlilerin işgal altında, vatansız insanlar olarak yaşadıkları sert koşullar" olduğunu ifade etti.

OYNAT 00:00 BAE-İsrail anlaşmasının perde arkasında neler var? İsrail yönetimi ile uzun yıllardır gizli ittifak yürüten Birleşik Arap Emirlikleri, Tel Aviv'le kapalı kapılar ardında kurduğu ittifakı perde önüne taşıdı. 2010 yılından bu yana aldıkları pozisyonlarla Ortadoğu'yu kana bulayan bu iki ülke, ekonomiden sağlığa, savunmadan dış politikaya kadar her alanda ittifak kuracak. İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin son yıllarda Türkiye'nin artan bölgesel etkinliğinden duyduğu rahatsızlık biliniyor. Geçtiğimiz yıl BAE ve Suud Arabistanlı mevkidaşları ile görüşen Mossad Başkanı Yossi Cohen'in 'İran'ın gücü kırılgan, asıl tehdit Türkiye'den geliyor' sözleri hala hafızalarda. Çatışma Hattı'nın 5. bölümünde İsrail-BAE anlaşmasının perde arkasını anlattık. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder





Katarlı yetkili, ayrıca bölge devletlerinin, ülkesine yönelik üç yıllık boykotu sona erdirme yönünde yakında ilerleme olabileceğini kaydetti. Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır, İran ile ilişkisi nedeniyle Katar'a üç yıldır diplomatik ve ticari boykot uyguluyor.

DÜNYA Bahreyn'den ihanete kılıf: İsrail'le normalleşme, ülkenin çıkarlarını koruyacak

Katar'a boykot uygulanıyor

Ancak Sözcü Alkhater, Katar'a boykot uygulayan ülkelerden hangileriyle görüşme halinde oldukları konusunda bilgi paylaşmadı. Daha önce konuyla ilgili yetkililer, Doha yönetiminin öncelikle sınırını paylaştığı Suudi Arabistan ile ilişkileri düzeltmeye öncelik vereceğini belirtmişti.

DÜNYA BAE, Hz. Muhammed'e hakaret eden İsrail takımına sponsor oldu

OYNAT 01:15 BAE'den İsrail’e işgal ettiği toprakların ismi ile jest: Kiryat Gat Amerikalı ve İsrailli yetkililerden oluşan bir heyet, İsrail ve BAE arasında sağlanan anlaşma çerçevesinde temaslarda bulunmak için 31 Ağustos 2020 günü El Al'a ait 'Kiryat Gat' isimli uçakla Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti. Tel Aviv-Abu Dabi hattında ilk ticari uçuşunu yapan 'Kiryat Gat' isimli uçakta ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanı ve damadı Jared Kushner, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ve İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Meir Ben-Shabbat ile ABD'li ve İsrailli yetkililer taşındı. Filistin tarihinde acı bir yere sahip olan ve yine İsrail'in işgal ettiği bölgelerden biri olan Kiryat Gat ismini tercih eden BAE tarafını net bir şekilde seçtiğini yeniden kanıtladı.





BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder



