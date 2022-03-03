Kazakistan lideri Putin ve Zelenski ile ayrı ayrı görüştü

Tokayev, Putin görüşmesine istinaden yaptığı açıklamada “Başkan Vladimir Putin ile ticaret ve ekonomik kalkınma hakkında konuştum. Ukrayna'daki durumla ilgili olarak, müzakere masasında acilen bir anlaşmaya varılması gerektiğini vurguladım.” dedi.

Tokayev'in BM açıklaması

Tokayev Birleşmiş Milletler ile ilgili dün yaptığı açıklamada “30 yıl önce Kazakistan, Birleşmiş Milletler'in tam teşekküllü üyesi oldu. Küresel güvenlik ve uyumlu bir toplum inşa etme konularında BM ile verimli bir işbirliğimiz var. Artan jeopolitik gerilimlerin ortasında, BM'nin güçlendirilmesini ve sağlamlaştırıcı rolünü savunuyoruz” dedi. Kazakistan Birleşmiş Milletler’in dünkü Genel Kurul oylamasında Rusya’nın kınanmasına dair ‘çekimser’ oy vermişti.

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