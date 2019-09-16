Dünya Kazakistan Özbekistanın Türk Konseyine üye olma kararından memnun
ASYA

Kazakistan Özbekistan'ın Türk Konseyine üye olma kararından memnun

Kazakistan Özbekistan'ın Türk Konseyine üye olma kararından memnun

Kazakistan, Özbekistan'ın Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'ne (Türk Konseyi) üyeliğinin memnuniyetle karşılandığını belirtti.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Kazakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Özbekistan'ın Türk Konseyi'ne girmesinin memnuniyetle karşılandığı belirtilerek, Türk dünyası için önemli bu kararın, Nahçıvan anlaşmasının 10. yıl dönümüne denk geldiği hatırlatıldı.

Açıklamada bu üyeliğin, hem Türk dünyasının entegrasyonunu hem de konseydeki ekonomik iş birliğini güçlendireceği kaydedildi.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, geçen hafta konuya ilişkin kararnameyi imzalamıştı.

  • Özbekistan'ın Türk Konseyi üyeliğinin 15 Ekim'de Türk Konseyi ülkeleri Cumhurbaşkanları tarafından onaylanması bekleniyor.

Türk Konseyi, 3 Ekim 2009'da Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in inisiyatifi üzerine kurulmuştu.

Çavuşoğlu: Özbekistan Türk Keneşi'ne katılma kararı aldı
GÜNDEM
Çavuşoğlu: Özbekistan Türk Keneşi'ne katılma kararı aldı
İşsizlik rakamları açıklandı

İşsizlik rakamları açıklandı

Bir önceki ay yüzde 12.8 olarak gerçekleşmişti.
TSK ve MİTtenortak operasyon

TSK ve MİT'ten
ortak operasyon

Gara'da 3 terörist daha etkisiz hale getirildi.
Korkutan kaza

Korkutan kaza

Ümraniye'de kamyon otobüse çarptı: 9 yaralı var
Analar korku dağlarını yıkacak

Analar korku dağlarını yıkacak

Evlat nöbeti tutan annelere taraftarlardan büyük destek geldi.
13 yıl sonra<br>ortaya çıktı

13 yıl sonra
ortaya çıktı

​Kocasını sevgilisine öldürtüp maaşını yemiş.
Çankaya'da<br> İdlib masası

Çankaya'da
İdlib masası

​Ankara kritik görüşmeye bugün ev sahipliği yapacak.

28 ile yağış uyarısı

28 ile yağış uyarısı

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.
Esnafa özel yazılım

Esnafa özel yazılım

Her türlü işlemi telefonlarından yapabilecekler.
Rumlardan<br>nüfus oyunları

Rumlardan
nüfus oyunları

Genç Rum çiftlere KKTC'de yaşamaları için maddi teşvik verilecek.
Hong Kong’da bayrak savaşları

Hong Kong’da bayrak savaşları

Protestocular İngiltere ​Kraliçesi'nden yardım istedi.
FETÖ'nün<br>kara kutusu

FETÖ'nün
kara kutusu

15 Temmuz'a kadar Erdoğan'ın yaverine eğitim vermiş.
Hedef pazarlara stratejik hamle

Hedef pazarlara stratejik hamle

Türkiye, Hindistan'dan gelecek iş adamlarını ağırlamaya hazırlanıyor.
İran’ın petrol tesislerini vuralım

İran’ın petrol tesislerini vuralım

ABD'nin açıklamasının ardından bölgede tehlike çanları çalıyor.
Trump'tan<br>hazırız mesajı

Trump'tan
hazırız mesajı

​Donald Trump Twitter'dan açıkladı.
Afrika’da yüzlerce çocuğumuz var

Afrika’da yüzlerce çocuğumuz var

​Hayatlarını Afrikalı çocuklara adayan çift, yetimlere eğitim veriyor.
Trabzon'da <br>kazanan yok

Trabzon'da
kazanan yok

Trabzonspor sahasında Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.