Çavuşoğlu: Özbekistan Türk Keneşi'ne katılma kararı aldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 105. Dönem Kaymakamlık Kursu programına hitabında, Türk dünyası için kurulan Türk Keneşi'nin giderek büyüdüğünü belirterek, 16 Ekim'de bu yılki zirvenin yapılacağını söyledi.

Çavuşoğlu, "Güzel bir haberim var. Özbekistan da Türk Konseyine katılma kararı aldı. Resmen Türk Konseyi sekreteryasına başvurdular" dedi.

Katılım için belgeleri hemen Özbekistan'a gönderdiklerini aktaran Çavuşoğlu, resmi süreci tamamlayacaklarını ifade etti.

Çavuşoğlu, "İlk defa Türkmenistan'dan da olumlu sinyal aldık. Gözlemci üye olarak başlamak istediklerini söylediler" diye konuştu.

Türk Keneşi (Konseyi) Genel Sekreteri Kazak Büyükelçi Bağdat Amreyev ve yardımcısının Türkmenistan'a gideceklerini bildiren Çavuşoğlu, örgütün önemli bir bölgesel aktör olacağını vurguladı.

Geçen yıl Issık Göl'de yapılan zirvede Macaristan'ın gözlemci üye olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, 19 Eylül'de Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Türk Konseyinin Avrupa merkezini diğer üye ülkelerin dışişleri bakanlarının katılımıyla açacaklarını kaydetti.

'Türk Dili' çatısında birleştiler

Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye'nin kurucu üye olduğu Türk Keneşinin zirve ve etkinliklerine Özbekistan ve Türkmenistan da aktif olarak katılıyor.

Macaristan ise gözlemci üye statüsüyle Keneş'in etkinliklerinde aktif olarak yer alıyor.

Üye devletlerin yaklaşık 5 milyon kilometrekare toprak üzerindeki varlığı ile etkin Türk Keneşinin temel amacı ise dış politika, ekonomi, ulaşım, gümrük, turizm, eğitim, medya, gençlik ve spor dahil birçok alanda iş birliğini geliştirmek.

Türk devletleri arasında daha derin ilişkileri hedefleyerek Avrasya bölgesinde ve İslam dünyasında, özellikle de Orta Asya ve Kafkaslarda uluslararası iş birliğini geliştirmeyi de amaç edinen Keneş, bölgede barış ve istikrarın güçlendirilmesi, iş birliğinin artırılması ve ortak kalkınma potansiyelinin ortaya çıkarılmasına yönelik dış politika çalışmalarına ağırlık veriyor.