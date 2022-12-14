Kiev Belediye Başkanı Kliçko açıkladı: Kentte patlamalar yaşanıyor

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, "Başkentin Shevchenkivskyi semtinde patlamalar oldu. Yetkililer yerinden takip ediyor." ifadesini kullandı.
Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, "Başkentin Shevchenkivskyi semtinde patlamalar oldu. Yetkililer yerinden takip ediyor." ifadesini kullandı.
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