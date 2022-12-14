Dünya Kiev Belediye Başkanı Kliçko açıkladı Kentte patlamalar yaşanıyor
AVRUPA

Kiev Belediye Başkanı Kliçko açıkladı: Kentte patlamalar yaşanıyor

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, kentte sabah saatlerinde patlamalar meydana geldiğini bildirdi.

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Haber Merkezi AA
Kiev Belediye Başkanı Kliçko açıkladı: Kentte patlamalar yaşanıyor
Foto/arşiv

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, "Başkentin Shevchenkivskyi semtinde patlamalar oldu. Yetkililer yerinden takip ediyor." ifadesini kullandı.

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