İngiltere'de ulaşım felç: 48 saatlik grev günlük hayatı vurdu

İngiltere, bu kış sağlıktan ulaşıma, eğitimden posta hizmetlerine dev bir grev dalgasıyla karşı karşıya. Ülkede maaşlar ve çalışma şartları hakkında anlaşma sağlanamaması üzerine grev kararı alan demir yolu işçileri, 48 saatlik ilk grevlerine başladı. Ülke genelinde tren seferlerinin sadece yüzde 20’sinin yapılabilmesi öngörülürken, ulaşımın felç olacağı ifade ediliyor. Demir yolu işçileri bu hafta cuma ve cumartesi günleri ile normalde yolcu sayısının çok yoğun olduğu Noel tatili döneminde, 24 Aralık saat 18.00’den 27 Aralık 06.00’ya kadar da grevde olacak. Demir yolu hatlarını işleten Network Rail işçilere bu yıl yüzde 5, gelecek yıl da yüzde 4 maaş zammı teklif etmişti. İşçileri temsil eden RMT (Demir yolu, Deniz ve Ulaşım İşçileri) Sendikası Başkanı Mick Lynch teklifi “standart altı” olarak niteledi.

REKLAM

HEMŞİRELER SIRADA

Sendika üyelerinin yüzde 83’ünün katıldığı oylamada, yüzde 63,6 oyla teklif reddedildi. İşçiler ayrıca Network Rail’ın demiryolu bakım ekibinden 1900 kişiyi işten çıkarma planlarına da karşı çıkıyor. Network Rail Başkanı Andrew Haines yolculara “sadece gerçekten çok gerekliyse” seyahat etmeleri uyarısında bulundu. Öte yandan hemşireleri temsil eden en büyük sendikal yapı olan Kraliyet Hemşire Koleji (RCN) bünyesinde örgütlü yaklaşık 100 bin hemşirenin İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda’da 15 ve 20 Aralık’ta iş bırakma eylemine katılması bekleniyor. Bu, sendikanın 100 yıllık tarihindeki ilk grev hareketi olacak.