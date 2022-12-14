​Yunanistan 50 sığınmacıyı ölüme terk etti.

Suriye’nin Deyrizor kentinden kaçan sığınmacıların Meriç nehri üzerindeki bir adadaki dokuz günden bu yana devam eden bekleyişi, havaların soğumasıyla birlikte giderek tehlikeli bir hal almaya başladı. Kendilerine ulaşmayı başaran bir sivil toplum örgütüne yaşadıklarını anlatan sığınmacılar, Yunan paralı askerlerin insanlık dışı muamelelerine maruz kaldıklarını söyledi. Tanıklardan biri, nehrin hızlı akması ve yüzmeyi engelleyen kalın su otları nedeniyle karısını ve çocuklarını zar zor kurtardığını söyledi.

SOĞUKTA DAHA FAZLA DAYANAMAZLAR

Sivil toplum kuruluşları, adada hastalar, yaşlılar, kadınlar ve çocuklar da dahil olmak üzere mahsur kalan sığınmacıların çok kötü şartlar altında olduğuna dikkat çekti. Temiz su, yiyecek ve geceleri sıfırın altına düşen sıcaklıklarda battaniye veya ısıtma araçları olmayan bu insanların, daha fazla dayanmasının güç olduğuna vurgu yaptılar.

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