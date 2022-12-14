Dünya Yunanistan 50 sığınmacıyı ölüme terk etti
AVRUPA

Yunanistan 50 sığınmacıyı ölüme terk etti

Yunanistan, sığınmacıları ölüme sürüklemeye devam ediyor. Bir Yunan adasında dokuz günden bu yana mahsur kalan ve aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların bulunduğu 50 kişi yardım çığlıkları atıyor. Yunanların denize attığı bir baba ve kızı boğularak öldü.

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Hatice Saka Yeni Şafak
Yunanistan 50 sığınmacıyı ölüme terk etti
​Yunanistan 50 sığınmacıyı ölüme terk etti.

Suriye’nin Deyrizor kentinden kaçan sığınmacıların Meriç nehri üzerindeki bir adadaki dokuz günden bu yana devam eden bekleyişi, havaların soğumasıyla birlikte giderek tehlikeli bir hal almaya başladı. Kendilerine ulaşmayı başaran bir sivil toplum örgütüne yaşadıklarını anlatan sığınmacılar, Yunan paralı askerlerin insanlık dışı muamelelerine maruz kaldıklarını söyledi. Tanıklardan biri, nehrin hızlı akması ve yüzmeyi engelleyen kalın su otları nedeniyle karısını ve çocuklarını zar zor kurtardığını söyledi.

SOĞUKTA DAHA FAZLA DAYANAMAZLAR

Sivil toplum kuruluşları, adada hastalar, yaşlılar, kadınlar ve çocuklar da dahil olmak üzere mahsur kalan sığınmacıların çok kötü şartlar altında olduğuna dikkat çekti. Temiz su, yiyecek ve geceleri sıfırın altına düşen sıcaklıklarda battaniye veya ısıtma araçları olmayan bu insanların, daha fazla dayanmasının güç olduğuna vurgu yaptılar.

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