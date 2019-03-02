Dünya Kime karşı bir grup geçici hükumet kurduğunu ilan etti
ASYA

Kim'e karşı bir grup geçici hükumet kurduğunu ilan etti

Kim'e karşı bir grup geçici hükumet kurduğunu ilan etti

Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong’un suikasta uğrayan kardeşinin oğlunu koruduğunu söyleyen Cheollima Sivil Savunma Teşkilatı (CCD) kendisini Kuzey Kore’nin meşru geçici hükumeti ilan ederek ülkeyi büyük kötülükten kurtarma yemini yaptı.

Haber Merkezi IHA
​Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong.
​Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong.

Kuzey Kore’den kendilerine sığınan insanlara yardım teklif eden CCD Teşkilatı, kendilerinin ‘büyük kötülük’ ismini verdikleri Kuzey Kore’nin mevcut rejimini yıkmaya adadıklarını söyledi.

  • 2017’de Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur havaalanında iki kadın tarafından, babası zehirlenerek öldürülen Kim Han Sol’un on line videosunu yayımlayarak kendisine koruma sözü veren CCD grubu ilk defa o zaman ortaya çıktı.

CCD grubu; Japonya’nın işgaline karşı Kore’nin bağımsızlığı için Kore hareketinin kuruluşunun 100. Yılına denk gelen Cuma gönü web sitelerinde Korece ve İngilizce olarak uzun bir bildiri yayımlayarak kendisini Free Joseon’nin (Hür Kore) meşru geçici hükumeti olarak ilan etti. Grup kendilerinin Kim Han Sol’un koruyucusu olduğunu belirtti.

CCD, “Biz kendimizi, insan ruhuna bulaşmış büyük kötülüğü tamamen yıkmaya adadık. Biz Pyongyang’a tamamen geri dönene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

Özgür bir Kore için

CCD, Kendisini Kuzey Kore halkının tek meşru temsilcisi olduğunu, insan haklarına insanlığa saygı duyan, kadın, erkek ve çocukların şerefine saygı duyan bir ülkenin temellerini kurmaya devam ettiklerini söyledi.

CDD: “ Joseon (Kore) özgür olmalı ve olacaktır. Ayağa kalk, köleliği reddeden ayağa kalk!” dedi.
Grup, eski tarz siyah beyaz hanbok giymiş ve yüzü bulanık ve önden ve arkadan videosu çekilmiş bin kadının açıklamasını yayımladı.

Hakkında çok az şey bilinen CCD’nin arkasında kimin bulunduğu bilinmediği ancak grubun Güney Kore İstihbaratı ile bağlantısı olduğu spekülasyonların yapıldığı kaydedildi.

Arasıra ailesinin katı rejimini eleştiren, 2003 yılında sürgüne gönderilen, Kuzey Kore Lideri Kim Jon Il’in büyük oğlu olan Kim Jong Nam Eylül 2017’de Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da iki kadan tarafından VX sinir gazı kullanılarak öldürülmüştü.
Kuzey Kore’den kendilerine sığınmak isteyen vatandaşlara yardım ettiğini söyleyen CCD, kendilerine yardım ettikleri için Hollanda, Çin ve ABD’ye teşekkür etti.

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