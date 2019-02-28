Dünya Trump-Kim zirvesinde samimi mesajlar
ASYA

ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim arasında samimi mesajlar

Trump-Kim zirvesinde samimi mesajlar

ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim arasında Vietnam'da yapılan zirvenin ikinci gün görüşmeleri başladı. Trump, "Kuzey Kore ile nükleer anlaşma yapma konusunda acele etmeyeceğim. Önemli olan doğru bir anlaşma yapmak" dedi. Kuzey Kore lideri Kim ise, "Harika bir diyalogumuz var ve bugün çok iyi bir sonuç çıkması için elimden gelenin en iyisini yapacağım" diye konuştu.

Haber Merkezi AA
ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un
ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında Vietnam'da yapılan zirvenin ikinci gün görüşmeleri başladı.

Vietnam'ın başkenti Hanoi'de Trump ile Kim arasında dün başlayan zirvenin ikinci gününde liderler baş başa görüşme gerçekleştirdi.

Metropole Hotel'de yapılan görüşmede, Trump ile Kim arasındaki samimi diyaloglar dikkati çekti.

TRUMP: ACELE ETMEYECEĞİM

  • ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore ile nükleer bir anlaşma yapma konusunda acele etmeyeceğini kaydederek, "Önemli olan doğru bir anlaşma yapmak." ifadesini kullandı.

Kim'in nükleer görüşmelerden olumlu bir sonuç çıkması için tüm çabayı göstereceği konusunda söz verdiğini belirten Trump, bu noktada hızlı olmanın önemli olmadığına işaret etti.

KİM: HARİKA BİR DİYALOĞUMUZ VAR

  • Öte yandan Kim ise "Harika bir diyaloğumuz var ve bugün çok iyi bir sonuç çıkması için elimden gelenin en iyisini yapacağım." dedi.

Baş başa görüşmenin ardından iki lider heyetler arası görüşmelere geçti.

ORTAK İMZA TÖRENİ DÜZENLENECEK

Öte yandan Beyaz Saray'dan yapılan Trump'ın bugünkü programı ile ilgili yazılı açıklamaya göre, Trump ile Kim, yerel saatle 14.05'te (TSİ 10.05) ortak imza töreni gerçekleştirecek.

Trump, yerel saatle 15.50'de (TSİ 11.50) basın toplantısı düzenleyerek zirveye ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

Dün başlayan Trump-Kim zirvesinin ilk günündeki görüşmelerin pozitif geçtiği bildirilmiş, asıl zirve görüşmelerinin ise bugün gerçekleştirileceği kaydedilmişti.

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