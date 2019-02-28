ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim arasında samimi mesajlar Trump-Kim zirvesinde samimi mesajlar ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim arasında Vietnam'da yapılan zirvenin ikinci gün görüşmeleri başladı. Trump, "Kuzey Kore ile nükleer anlaşma yapma konusunda acele etmeyeceğim. Önemli olan doğru bir anlaşma yapmak" dedi. Kuzey Kore lideri Kim ise, "Harika bir diyalogumuz var ve bugün çok iyi bir sonuç çıkması için elimden gelenin en iyisini yapacağım" diye konuştu.

Haber Merkezi 28 Şubat 2019, 07:50 Son Güncelleme: 28 Şubat 2019, 07:59 AA