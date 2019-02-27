Dünya Tarihi zirve Trump-Kim Jong-Un bir arada
ASYA

Trump-Kim Jong buluştu

Tarihi zirve: Trump-Kim Jong-Un bir arada

ABD Başkanı Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Vietnam'ın başkenti Hanoi'de buluştu. Trump ve Kim Jong-Un arasında Vietnam’da gerçekleşen zirve, tarafların katılacağı akşam yemeği ile başladı.

Haber Merkezi IHA
ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un bir araya geldi. (Fotoğraf: Reuters)
ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un bir araya geldi. (Fotoğraf: Reuters)

ABD Başkanı Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Vietnam'ın başkenti Hanoi'de buluştu.

ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un arasında Vietnam’da gerçekleşecek zirvenin, tarafların katılacağı akşam yemeği sonrası başlayacağı aktarıldı.

Trump ve Kim Jong-Un Kuzey Kore’nin nükleerden arındırma süreci üzerine gerçekleştireceği zirve bugün Vietnam’da başlıyor. Taraflar arasındaki görüşmenin ise iki liderin katılacağı akşam yemeği sonrası başlayacağının planlandığı aktarıldı.

ABD Başkanı Trump ve Kuzey Kore lideri Kim yeniden bir arada
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ABD Başkanı Trump ve Kuzey Kore lideri Kim yeniden bir arada
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve ABD Başkanı Donald Trump, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve Kuzey Kore'ye yaptırımların azaltılması konusunda anlaşmaya varmalarından 8 ay sonra yeniden bir araya geldi.

Reuters
Trump-Kim zirvesinden yansıyan ilk fotoğraflar.

  • Zirve hakkında sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Trump, "Benim Kuzey Kore’ye saygı duyan niyetim üzerine hep yalan haberler var. Kim Jong-Un ve ben nükleerden arınma ve Kuzey Kore’yi güçlü bir dünya ekonomisi haline getirme konusunda sıkı çalışmayı deneyeceğiz. Çin, Rusya, Japonya ve Güney Kore’nin de çok yardımcı olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Reuters
Trump-Kim zirvesinden yansıyan ilk fotoğraflar.

Kuzey Kore heyeti ile gerçekleştireceği zirve için Vietnam’da bulunan Trump ayrıca Vietnam tarafı ile de görüşmeler gerçekleştirdi. ABD Başkanı, programı kapsamında Vietnam Devlet Başkanı Nguyen Phu Trong ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Zirvenin Vietnam’da gerçekleştirilmesinden dolayı memnuniyet duyduğunu ifade eden Trump, Vietnamlı mevkidaşı ile iki ülkenin şirketleri arasında imzalanan işbirliği anlaşması törenine de katıldı.

Vietnam’da tarihi zirve
FOTOĞRAF 9
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ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un arasında beklenen tarihi zirvenin ikincisi bugün Hanoi'de başladı.
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Trump zirvede yaptığı konuşmada, Kim'le burada olmam büyük bir şeref.
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Sizinle birlikte olmak gerçekten harika. İlk zirvemiz başarılıydı. Her iki tarafın da memnun olduğunu söyleyebiliriz. Bu zirvenin ilkinden daha başarılı olacağını umuyorum dedi.
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Attığımız adımlar gerçekten başarılı. Ülkenizin sınırsız ekonomik potansiyeli var. Büyük bir lider olduğunuzu düşünüyorum ifadelerini kullanan Trump, Akşam yemeğinin ardından yarın yoğun bir görüşmemiz var, ardından basın toplantısı yapacağız şeklinde konuştu.
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Zirvenin ana konusu Kuzey Kore'nin nükleer silah programına son vermesi olacak.
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ABD Başkanı Trump ve Kuzey Kore lideri Kim ilk kez, 12 Haziran 2018'de Singapur'da bir araya gelmişti.
Title
Kuzey Kore heyeti ile gerçekleştireceği zirve için Vietnam’da bulunan Trump ayrıca Vietnam tarafı ile de görüşmeler gerçekleştirdi.
Title
ABD Başkanı, programı kapsamında Vietnam Devlet Başkanı Nguyen Phu Trong ile ikili görüşme gerçekleştirdi.
Title
Zirvenin Vietnam’da gerçekleştirilmesinden dolayı memnuniyet duyduğunu ifade eden Trump, Vietnamlı mevkidaşı ile iki ülkenin şirketleri arasında imzalanan işbirliği anlaşması törenine de katıldı.
Vietnam’da tarihi zirve
ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un Vietnam'ın başkenti Hanoi'de bir araya geldi.
ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un arasında beklenen tarihi zirvenin ikincisi bugün Hanoi'de başladı. Trumpve Kim zirve kapsamında bugün bir araya geldi. Trump zirvede yaptığı konuşmada, "Kim'le burada olmam büyük bir şeref. Sizinle birlikte olmak gerçekten harika. İlk zirvemiz başarılıydı. Her iki tarafın da memnun olduğunu söyleyebiliriz. Bu zirvenin ilkinden daha başarılı olacağını umuyorum" dedi. "Attığımız adımlar gerçekten başarılı. Ülkenizin sınırsız ekonomik potansiyeli var. Büyük bir lider olduğunuzu düşünüyorum" ifadelerini kullanan Trump, "Akşam yemeğinin ardından yarın yoğun bir görüşmemiz var, ardından basın toplantısı yapacağız" şeklinde konuştu.
Zirvenin ana konusu Kuzey Kore'nin nükleer silah programına son vermesi olacak.
ABD Başkanı Trump ve Kuzey Kore lideri Kim ilk kez, 12 Haziran 2018'de Singapur'da bir araya gelmişti.

Trump ile Kim Jong arasında gerçekleşecek zirvenin yarın da devam etmesi bekleniyor. Trump ve Kim, Kuzey Kore’nin nükleerden arındırılması süreci üzerine geçtiğimiz Haziran ayında Singapur’da bir araya gelmişti.

Trump ve Kim Vietnam'da bir araya geliyor
FOTOĞRAF 10
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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 4 bin kilometrelik bir tren yolculuğu sonrası, ABD Başkanı Donald Trump ile ikinci görüşmenin yapılacağı Vietnam'a ulaştı.
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ABD Başkan'ı, yola çıkmadan önce Twitter hesabı üzerinden, Bu verimli zirveye katılmak için can atıyorum mesajını paylaştı.
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2 günden fazla süren yolculuk sonrası Vietnam sınırındaki Dong Dang istasyonuna inen Kim Jong-un, kendisini karşılayanları birkaç kez selamladı.
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2 günden fazla süren yolculuk sonrası Vietnam sınırındaki Dong Dang istasyonuna inen Kim Jong-un, kendisini karşılayanları biri limuzin içinden olmak üzere birkaç kez selamladı.
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Beyaz Saray açıklamasına göre, Trump ve Kim, Çarşamba günü bire bir kısa bir görüşme yapacak. Ardından da heyetlerin de katılımı ile bir akşam yemeği yenecek. Perşembe günü de görüşmelerin karşılıklı olarak sürmesi bekleniyor.
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2 günden fazla süren yolculuk sonrası Vietnam sınırındaki Dong Dang istasyonuna inen Kim Jong-un, kendisini karşılayanları biri limuzin içinden olmak üzere birkaç kez selamladı.
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Ardından da 170 kilometre uzaklıktaki Hanoi'ye doğru araçla hareket etti.
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Title
Trump ve Kim Vietnam'da bir araya geliyor
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 4 bin kilometrelik bir tren yolculuğu sonrası, ABD Başkanı Donald Trump ile ikinci görüşmenin yapılacağı Vietnam'a ulaştı.


Vietnamda tarihi zirve

Vietnamda tarihi zirve

ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore Lideri Kim bir araya geldi.
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