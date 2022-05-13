Dünya KKTCnin en büyük camiinde sona doğru
ORTADOĞU

KKTC’nin en büyük camiinde sona doğru

Kubbe ve minarelerinin, altın renkli paslanmaz çelik krom kaplamaları tamamlanan Dr. Suat Günsel Camii’nin, Yakın Doğu Üniversitesi bünyesindeki sanatçılar tarafından hazırlanan vitrayları da bitirildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
KKTC’nin en büyük camiinde sona doğru
Dr. Suat Günsel Camii

Temelleri, Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde 2013’te atılan Dr. Suat Günsel Camii’nin yapımında sona yaklaşılıyor. Üniversitesi’nin kendi mimar ve mühendisleri tarafından, Osmanlı Mimarisinden esinlenerek tasarlanan 10 bin kişilik Dr. Suat Günsel Camii, 62 kubbe ve 6 minareye sahip. Kubbe ve minarelerinin altın renkli paslanmaz çelik krom kaplamaları tamamlanırken, Yakın Doğu Üniversitesi bünyesindeki sanatçılar tarafından yapılan ve caminin 104 penceresini renklendiren vitrayları da tamamlandı.

Kullanılan malzemelere KKTC halkı karar verdi
62 kubbe ve 6 minareye sahip olan ve aynı anda 10 bin kişinin ibadet edebileceği Dr. Suat Günsel Camii’nin minare ve kubbelerinde kullanılan malzemelere yapılan anketle KKTC halkı karar vermişti. 2.215 kişinin katıldığı ankette 1.344 kişi (yüzde 61) altın renkli paslanmaz çelik krom kaplama kullanılmasını tercih etti. Caminin dış yüzeyinde ise Kıbrıs adasına özgü beyaz taş kullanıldı.

Kıbrıs’ın en büyük ibadet merkezi

Toplam 10 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği Kıbrıs adasının en yüksek kapasiteli camisi olan Dr. Suat Günsel Camii, 36,8 metre yüksekliği ve 23,8 metre çapıyla adanın en büyük ana kubbesine de sahip. Ana kubbe, daha küçük çaplarda 61 adet kubbe ile çevreleniyor. Cami kısmında 27 adet kubbe ile 9 adet yarı kubbe; revak bölümünde ise 26 adet kubbe bulunuyor. Toplamda altı minareye sahip caminin dört minaresinin her biri 76,2 metre yüksekliğinde ve üç şerefeli. Her biri 56,45 metre yüksekliğindeki diğer iki minare ise iki şerefeli.

İstanbul Valiliği'nden 'Ayasofya'daki tarihi su haznesine ayakkabı bırakılıyor' iddiasına yalanlama
GÜNDEM
İstanbul Valiliği'nden 'Ayasofya'daki tarihi su haznesine ayakkabı bırakılıyor' iddiasına yalanlama

Teravih treniyle herkesin gönlünü fetheden caminin imamı konuştu: Ailece gelmeye başladılar
FOTOĞRAF 10
Title
Hacı Osman Torun Camii imamı Mahmut Eroğlu \"Diyanet İşleri Başkanımız, 'Ailecek camiye bekliyoruz' demişti. Biz de başkanımızın bu sözüyle aileleri camimize davet eder hale geldik. 'Teravih Treni'nden sonra ailecek camimize gelmeye başladı insanlar. Dünyayı dolaştı artık bizim trenimiz. Bu güzellik büyümeye devam ettiği için çok mutluyuz\" ifadelerini kullandı.<br><br>
Title
Sabah'ın haberine göre; Mahmut Eroğlu şunları söyledi:<br><br><br>*Yavrularımızın zihninde caminin çok farklı olması lazım. Çünkü bu çocuklar memleketin ve milletimizin geleceği. Geçtiğimiz sene ben cemaate 'Çikolata Çocuk Marketi' açacağımı söylemiştim. Beni garipseyenler oldu. \"Caminin içinde market mi olur?\" dediler. Sonra cemaatle birlikte kurdele kestik ve marketimizi açtık. Ramazan ayı gelince biz de her akşam teravihten sonra çocuklara süt ve çikolata vermeye başladık.
Title
Çocuklar süt ve çikolata sırasına girmişti benimde birden aklıma geldi ve \"Hadi çocuklar trencilik oynayalım\" dedim. Çünkü bu işin çocukların zihninde daha da tatlanacağına inandım.
Title
Ayrıca çocuklar camiyi gezerken camiyi de tanıyıp öğretiyor, aynı zamanda eğitici de bir tren. Dünyayı dolaştı artık bizim trenimiz. Bu güzellik büyümeye devam ettiği için çok mutluyuz.
Title
Bu kadar yankı oluşturmasını beklemiyordum. İlk çıkan fotoğraf benim kızım Rabia'nın öylesine çektiği bir fotoğraftı. Sosyal medyada çok güzel tepkiler aldık, telefonlarımız susmadı. Ertesi gün bir baktık trenimiz dünyayı dolaşmaya başladı. Bella Hadid'ten Bangladeş Başbakanına kadar birçok isim, kurum, kuruluş, kanal bizi paylaştı. Ramazan'ın bereketi bu işe yansıdı.
Title
Ramazan çocuklara camiyi sevdirmek için bizim için bir fırsattır. Çocukları Ramazan dışında camide bir araya getirmek zor. Diyanet işleri başkanımız; \"Ailecek camiye bekliyoruz\" demişti. Biz de başkanımızın bu sözüyle aileleri camimize davet eder hale geldik.
Title
Teravih Treni'nden sonra ailecek camimize gelmeye başladı insanlar. İslam büyüğümüz der ki; \"Arka saflarda eğer çocuk sesleri yoksa gelecek nesiller adına kaygı duyun.\" Bu çocuklar bizi üzmüyor. Sadece oyun oynamıyorlar, namaz da kılıyorlar. 80 çocukla başladık, 150 çocuğa kadar çıkıyor.
Title
Bize olumsuz tepki gösteren kardeşlerimizi bizi tanımaya davet ediyorum. Onlara kucaklarımız sonuna kadar açık. Bizi tanısınlar, bizi tanıdıktan sonra bize kızmayacaklarına inanıyorum. Gelsinler, uzaktan camii, diyanet, imam düşmanlığına gerek yok. Biz bu milletin bağrından çıkmış insanlarız. Anayasa'nın vermiş olduğu milleti dini konularda aydınlatma görevimizi yapıyoruz. Camiler hepimizin.<br><br>
Title
Teravih Treni'nin yolcuları minikler ise camiye gelmeyi çok sevdiklerini, aileleriyle birlikte namaz kıldıktan sonra trene katılıp evlerine kek, çikolata ve süt ile döndüklerini söylediler. Hepsinin ağzından çıkan ortak cümle ise \"Bu camii çok eğlenceli\" oldu.
Title
Teravih treniyle herkesin gönlünü fetheden caminin imamı konuştu: Ailece gelmeye başladılar
İstanbul Alibeyköy'deki Hacı Osman Torun Camii imamı Mahmut Eroğlu'nun, çocuklara namazı sevdirmek için hayata geçirdiği 'Teravih Treni' fikri Türkiye'nin gündemine oturdu. Binlerce kez paylaşılan görüntüleri paylaşanlardan biri de dünyaca ünlü Filistinli model Bella Hadid oldu. Çok konuşulan imam Mahmut Eroğlu ilk kez konuştu. Camiye ailece gelmeye başladıklarını belirten imam Eroğlu, "Bu çocuklar bizi üzmüyor. Sadece oyun oynamıyorlar, namaz da kılıyorlar. 80 çocukla başladık, 150 çocuğa kadar çıkıyor" dedi.

Saatlik zam yapıyorlar

Saatlik zam yapıyorlar

​Fırsatçılar iş başında: Elinde 150-200 daire olan arsa sahipleri var.
Ayşe Kadın fasulyesinin adı değişti

'Ayşe Kadın' fasulyesinin adı değişti

​Artık satın alırken bu ismi kullanacağız.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilginden 3600 ek gösterge açıklaması: Tarih verdi

​Bakan Nebati'den enflasyonla mücadele mesajı.

Karga sürüleri terasa üşüşünce vahşet ortaya çıktı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.