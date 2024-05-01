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Kolombiya terör devleti İsrail'le diplomatik ilişkileri kesiyor

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Filistinlilere yönelik soykırım saldırılarını sürdüren terör devleti İsrail ile diplomatik ilişkileri kesme kararı aldı. İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığını vurgulayarak yarın İsrail devleti ile diplomatik ilişkilerin kesileceğini belirten Petro, İnsanlığın gözleri önünde bütün bir halkın yok edilmesine seyirci kalamayız, Filistin ölürse insanlık da ölür." dedi.

22:57 - 1/05/2024 Çarşamba
Güncelleme: 23:26 - 1/05/2024 Çarşamba
AA
Gustavo Petro
Gustavo Petro

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Gazze'de Filistin halkına yönelik devam eden saldırıları nedeniyle yarından itibaren İsrail ile diplomatik ilişkileri keseceğini duyurdu.

Başkent Bogota'da düzenlenen "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" kutlamalarına katılan Petro, tarihi Bolivar Meydanı'nda halka seslendi.

Cumhurbaşkanı Petro, yarın İsrail devleti ile diplomatik ilişkilerin kesileceğini belirterek, "Soykırımcı bir lider ve hükümet olmasından ötürü." ifadesini kullandı.

"Filistin ölürse insanlık da ölür"

İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığını vurgulayan Petro, "Bugün meydanlara inen tüm insanlık bizimle aynı fikirde: Soykırım çağına geri dönemeyiz. İnsanlığın gözleri önünde bütün bir halkın yok edilmesine seyirci kalamayız, Filistin ölürse insanlık da ölür." dedi.

Petro, İsrail'in bombalaması sonucu Gazze'de bebeklerin hayatını kaybettiğini ve dünyanın birçok ülkesinde insanların sokaklara çıktığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Petro, İsrail'i uyarmıştı

Petro, 26 Mart'taki açıklamasında, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Gazze'de ateşkes talebiyle kabul edilen karara uymaması halinde İsrail'le diplomatik ilişkileri keseceğini duyurmuştu.



#Cumhurbaşkanı Gustavo Petro
#diplomatik ilişkiler
#gazze
#İsrail'in saldırıları
#Kolombiya
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