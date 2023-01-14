Dünya Kongre baskınında rolünün olduğu gerekçesiyle Bolsonaro hakkında soruşturma başlatıldı
AMERİKA

Kongre baskınında rolünün olduğu gerekçesiyle Bolsonaro hakkında soruşturma başlatıldı

Brezilya’da eski başkan Jair Bolsonaro taraftarları tarafından gerçekleştirilen meclis baskını sonrası Yüksek Mahkeme, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro hakkında Kongre baskınını "kışkırttığı" suçlamasıyla soruşturma başlatılmasına karar verdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Kongre baskınında rolünün olduğu gerekçesiyle Bolsonaro hakkında soruşturma başlatıldı
Brezilya Eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro

Brezilya'da Yüksek Mahkeme, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro hakkında Kongre baskınını "kışkırttığı" suçlamasıyla soruşturma başlatılmasına karar verdi.

Brezilya Eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro
Brezilya Eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro

Ülke basınında yer alan habere göre Başsavcılık, Bolsonaro hakkında Kongre ve diğer devlet binalarının basılmasında payının olduğu gerekçesiyle soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Yüksek Mahkemeye sunulan ve kabul edilen dilekçede Bolsonaro'ya yönelik, şu açıklamalara yer verildi:

  • "Brezilya'da vandalizm ve şiddet olaylarıyla sonuçlanan antidemokratik eylemlerin kışkırtılmasında payının olduğu suçlaması, soruşturmanın bir parçası olmalı. Bu dilekçede yer alan olgular ile daha geniş kapsamlı olan soruşturmanın amacı arasında kanıtsal bir bağlantının varlığı inkar edilmemektedir. Bu nedenle, sanık tarafından 8 Ocak 2023 öncesi ve sonrasındaki uygulamaları göz önüne alındığında küresel soruşturmayı haklı kılıyor."

Brezilya'daki olaylar

Brezilya'da 30 Ekim 2022'de düzenlenen ikinci tur devlet başkanlığı seçiminde sol görüşlü Luiz Inacio Lula da Silva yüzde 50,9, aşırı sağcı Bolsonaro ise yüzde 49,1 oy almıştı.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Bolsonaro destekçileri, önce ülkede günlerce süren otoyol kapatma eylemleri yapmış, ardından da ordu karargahlarının önünde düzenledikleri gösterilerde silahlı kuvvetleri Lula'nın devlet başkanlığı görevini devralmasına karşı müdahaleye çağırmıştı.

Ülkede Cumhuriyet'in ilanının 123. yıl dönümü olan 15 Kasım'da Bolsonaro yanlıları, başkent Brasilia, Sao Paulo, Rio de Janeiro, Recife ve Belen şehirlerinde yine aynı taleple askeri karargahların yakınında gösteriler düzenlemişti.

Ulusal Kongre binasına baskın

Bolsonaro yanlıları, 8 Ocak'ta da ordunun müdahalede bulunması talebiyle slogan atarak polis bariyerini aşıp Ulusal Kongre binasına girmişti.

Protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ile müdahale eden polis, grupların daha sonra Devlet Başkanlığı Sarayı ve Yüksek Mahkeme binasına zorla girmesine engel olamamıştı.

Ulusal Kongre, Devlet Başkanlığı Sarayı ve Yüksek Mahkeme'yi basan Bolsonaro destekçileri, güvenlik güçlerince bu binalardan çıkartılarak kontrol sağlanmıştı.

1800 kişi gözaltına alındı

Kongre ve diğer devlet binalarına yapılan baskına karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan kişilerin sayısının 1800'e ulaştığı bildirilmişti.

Devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunu kazanan eski Devlet Başkanı Lula da Silva, 1 Ocak 2023'te parlamentoda yemin etmişti.

Brezilya’da yeni kalkışma endişesi
DÜNYA
Brezilya’da yeni kalkışma endişesi

Brezilya’da kongre binasının işgal edildiği anlar
OYNAT 01:48
Brezilya’da kongre binasının işgal edildiği anlar
Brezilya'da, seçimi kaybeden eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro destekçileri, kongre binasını işgal etti. Başkanlık Sarayı, Kongre ve Yüksek Mahkeme binalarını da basan Bolsonaro destekçisi yüzlerce kişi, polisin yoğun gazlı müdahalesi sonucu binalardan çıkarıldı.
Hepsi tek tek yakalandı

Hepsi tek tek yakalandı

Sosyal medyadaki müşterilerine satıyorlardı.
Kontrolden çıktı: Su kenarına devrildi

Kontrolden çıktı: Su kenarına devrildi

​Minibüs kazasında dört kişi ağır yaralandı.
Elektrik faturalarında önemli gelişme: 11 milyar lira tüketicilere iade edilecek

Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde bir askerimiz şehit oldu.

​458 bin 615 personeli kapsıyor.

​'Üyelik süreci baltalandı.'

​Şule Yüksel'in romanından uyarlanan filminin hikayesi.

​Eşitlik krizi büyüyor.

İçinde istihbarat bilgileri var.

Bakan Çavuşoğlu ​PKK'nın şımarıklığından İsveç hükümetini sorumlu tuttu

​Edirnekapı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kağıthane'den 24 dakikada Göktürk'ten 12 dakikada ulaşılacak.
Galatasaray seriyi bozmadı

Galatasaray seriyi bozmadı

Sarı-kırmızılı ekip Hatayspor'u farklı yendi.
Maçtan önce yanına gitti

Maçtan önce yanına gitti

​Muslera'dan Volkan Demirel'e sıcak karşılama.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.