Brezilya’da yeni kalkışma endişesi

Brezilya’da, eski başkan Jair Bolsonaro taraftarları tarafından gerçekleştirilen meclis baskınının yankıları sürerken, yeni bir darbe teşebbüsü endişesiyle güvenlik güçlerinin teyakkuzda beklediği bildirildi. Aşırı-sağcı bazı Bolsonaro taraftarlarının, yeni Başkan Lula da Silva’ya karşı yeni bir kalkışma için özellikle sosyal medya üzerinden iletişim kurduğu belirtilirken, polis pazar günkü kongre baskınına benzer bir olaya izin vermeyeceğini bildirdi. Öte yandan polis, 8 Ocak’taki baskın öncesi Telegram gruplarından on binlerce Bolsonaro taraftarlarını seçim sonucunu kabul etmemek için başkente çağıran Ana Priscila Azevedo isimli bir kişiyi de tutukladı.

DÜNYA Lula'ya darbe girişimi: Bolsonaro yandaşları kamu binalarını bastı