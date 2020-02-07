Dünya Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı artıyor 637 kişi hayatını kaybetti
ASYA

Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı artıyor: 637 kişi hayatını kaybetti

Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde 2019-nCoV salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 636’sı Çin ana karasında biri Hong Kong’da olmak üzere 637’ye çıktı.

Haber Merkezi AA
Yaşlılar bir marketten ücretsiz cerrahi maske almak için sıraya giriyor.
Yaşlılar bir marketten ücretsiz cerrahi maske almak için sıraya giriyor.

Çin’de her geçen gün etkisini artıran yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında can kaybı 637’ye, virüsten etkilenen sayısı 31 bin 161’e yükseldi.

Virüs teşhisi koyulan kişi sayısı 4 bin 821’inin durumu ağır olmak üzere 31 bin 161’e, virüs taşıdığından şüphelenilenlerin sayısı 26 bin 359’a çıkarken, müşahede altına alınanlar ise 186 bin 45’e ulaştı. Tedavisinden sonra taburcu edilen hasta sayısı da 1540 oldu.

Hong Kong Uluslararası Havalimanı'na gelen bir yolcu, coronavirüs salgını sonrasında kızılötesi termometre kullanarak bir görevli tarafından kontrol ediyor.

Bununla birlikte Çin ana karası dışında vaka sayısı Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde 24, Makau’da 10’a çıktı.

Çin'de korona virüsü hastaları için ikinci bir hastane inşa edildi
OYNAT 01:08
Çin'de korona virüsü hastaları için ikinci bir hastane inşa edildi
Çin'in Vuhan kentinde korona virüsü hastaları için inşa edilen 2. hastanenin önümüzdeki günlerde teslim edilmesi bekleniyor.

Salgında son 24 saatlik tablo

Ayrıca, son 24 saatte 73 kişinin daha hayatını kaybettiği ve 3 bin 143 yeni vaka tespit edildiği bildirildi.

  • Can kayıplarının 69’u koronavirüsün merkez üssü olan Hubey eyaletinde olurken, Cilin, Hınan, Guangdong ve Haynan eyaletlerinde ise birer kişi hayatını kaybetti.

Şangay'da üretilen maskeler.

Ülke genelinde toplam vaka sayısı ise Hubey’de 22 bin 112'yi bulurken, salgının yoğunlaştığı eyaletlerden Guangodong’da 1018, Cıciang’da 1006, Hınan’da 914, Hunan’da 772, Anhui’de 665, Ciangşi’de 661, Ciangsu’da 408, Şandong’da 344, Sıçuan’da 344, Heylongciang’da 277 vaka görüldü.

Bu arada, vaka sayısı merkezi yönetime doğrudan bağlı kentlerden Pekin’de 274’e, Şanghay’da 269, Çognçing’de 411, Tiencin’de 79’a çıktı.

Japonya’daki karantina gemisinde salgın önlenemiyor
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Gemiyi terk ettikten sonra enfekte olduğu anlaşılan bir Hong Konglu yolcu nedeniyle pazartesi Japonya’da karantinaya alınan gemiden kötü haberler gelmeye devam ediyor.
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Japonya Sağlık Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, daha önce 20 kişinin korona virüsünden enfekte olduğu açıklanan gemideki 41 yolcuda daha virüs tespit edildiğini duyurdu.
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41 hastadan 21’inin Japon vatandaşı olduğu belirtilirken, diğer hasta yolcuların ise uyruğu açıklanmadı. Böylece gemideki hasta sayısı 61’e yükselirken, Japonya’daki toplam vaka sayısı da 86 oldu.
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Salgın durdurulamıyor Hong Kong’da gemiden inen bir yolcunun korona virüsü taşıdığının anlaşılması üzerine Tokyo yakınındaki Yokohama Limanı’nda karantina altına alınan gemideki ilk taramada 10, daha sonraki testlerde ise 10 kişide daha Korona Virüsü’ne rastlanmıştı.
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Bunun üzerine karantinanın virüsün kuluçka süresi göz önüne alınarak en az 14 gün süreyle uygulanmaya devam edeceği açıklanmıştı. Gemideki vaka sayısının 61’e çıkmasının ardından sürenin uzatılıp uzatılmayacağı ise belirsizliğini koruyor.
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Japonya’daki karantina gemisinde salgın önlenemiyor
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Japonya’daki karantina gemisinde salgın önlenemiyor
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Japonya’daki karantina gemisinde salgın önlenemiyor
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Japonya’daki karantina gemisinde salgın önlenemiyor
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Japonya’daki karantina gemisinde salgın önlenemiyor
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Japonya’daki karantina gemisinde salgın önlenemiyor
Japonya’daki karantina gemisinde salgın önlenemiyor
Japonya'da korona virüsü riski nedeniyle karantina altına alınan gemideki 41 yolcuda daha virüs tespit edildiği açıklandı. Gemideki hasta sayısı 61'e yükseldi.

Salgını ilk duyuran doktor da hayatını kaybetti

Korona virüsü salgını konusunda kamuoyunu bilgilendirmeye çalışan, ancak yerel polis tarafından uyarılarak zorla susturulan doktorlardan biri olan Li Wenliang, tedavi gördüğü hastanede sabaha karşı hayatını kaybetti.

DHA
Zorla susturulan doktorlardan biri olan Li Wenliang
  • 34 yaşındaki Çinli doktor, geçtiğimiz 30 Aralık’ta online sohbet programındaki arkadaşlarını Wuhan’da SARS benzeri bir hastalığın görüldüğü konusunda uyaran bir paylaşımda bulunmuştu.

Yaptığı paylaşımın yayılması üzerine Li, 7 kişiyle birlikte karakola çağrılmış, söz konusu hastalıkla ilgili daha fazla paylaşımda bulunmama taahhüdü içeren bir belgeye imza atmaya zorlanmıştı.

Virüs yok panik var
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Virüs yok panik var

Yeni tip koronavirüsü

Virüs, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Natuna'daki karantina merkezi.nn
  • Virüsün kısa sürede Vuhan'dan diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle 22 Ocak'tan bu yana başta Vuhan olmak üzere Hubey eyaletine bağlı irili ufaklı 17 kentte toplu ulaşım durdurulmuştu. Kentlerin nüfusu 50 milyonu buluyor.

Salgın nedeniyle çok sayıda hava yolu şirketi Çin'e uçuşlarını askıya almıştı. Bugüne kadar Çin dışında Filipinler'de bir kişi yeni tip koronavirüsten yaşamını yitirmişti.

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