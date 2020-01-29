Dünya Virüs yok panik var
ASYA

Virüs yok panik var

Çin’de 106 kişinin ölümüne neden olan yeni koronovirüs dünyayı alarma geçirdi. Ancak Türkiye’de virüs belirtisi olmamasına rağmen normal soğuk algınlığında panikleyip hastaneye akın edenler acil servislerin yükünü 2 kat artırdı. Hastaneye giden vatandaşların büyük bölümü görevlilerden ısrarla “korona testi” istiyor.

Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Aksaray'da 10'u Çin vatandaşı 12 turist tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Rahatsız olan Çinli turistin grip olduğu anlaşıldı.
Aksaray'da 10'u Çin vatandaşı 12 turist tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Rahatsız olan Çinli turistin grip olduğu anlaşıldı.

Çin’de 106 kişinin ölümüne neden olan koronavirüsü Türkiye’nin de ana gündemi oldu. Bugüne kadar ‘korona’ teşhisi konulan hiçbir vaka olmamasına rağmen haberlerden etkilenen vatandaşlar soluğu sağlık kuruluşlarında aldı. Acil servislere, yüksek ateş, solunum sıkıntısı, baş ağrısı mide bulantısı gibi şikayetlerle başvuran kişilerin sayısı neredeyse iki kat arttı.

TEZVİRATA ALDANMAYIN

Fahrettin Koca

Mevsime bağlı basit soğuk algınlığı olan vatandaşların bile ısrarla ‘korona’ testi istemesinden dert yanan sağlık çalışanları, ‘Korona şüphesiyle gözlem altına alınan kişilerin, tanı konulmadan haber yapılması paniği körüklüyor’ diyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da vatandaşlarda paniği artıran yalan haberlere tepki göstererek, “Birçok tezvirat yapılıyor. Bunlara inanılmaması gerek” dedi. Bugüne kadar ‘koronavirüs’ tanısı olan hiçbir hasta olmadığını vurgulayan Koca, “Şu ana kadar kesin koronavirüs tanısı alan hiçbir hastamız olmadı. Denizli’de, Nevşehir’de, İzmir’de, Konya’da şüpheli vakalarımız olmuştu. Bu vakalarımızda ağırlıklı H1N1 (Domuz gribi) pozitif olarak sonuçlandı” ifadelerini kullandı.

Korona virüs teşhisi konan adam tartıştığı görevlilerin üzerine öksürdü
OYNAT 00:25
Korona virüs teşhisi konan adam tartıştığı görevlilerin üzerine öksürdü
Koronavirüs'ün ülkeyi karıştırdığı Çin'de ölü sayıları her geçen gün artarken bir hastanenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler izleyenleri hayrete düşürdü. Koronavirüs teşhisi konan adamın, tartıştığı sağlık çalışanlarının üzerlerine öksürmesi ve çalışanların hızla o bölgeden uzaklaştığı görüntüler böyle kaydedildi.


ÇİNLİ TURİST GRİP ÇIKTI

Nevşehir Denizli Konya ve İzmir’de şüpheli olan vakalar olduğunu ancak H1N1 ve mevsimsel gripler olduğunun belirlendiğini anımsatan Bakan Koca, Aksaray’daki vakayla ilgili, “Çin’den gelen 9 kişilik kafile tur operatörüne ve şoför izole bir ortamda yakın takip etmeyi güvenlik amaçlı uygun gördük. Bugün sonuç H1N1 (Domuz gribi) çıktı ve emin olduk. Bundan sonra da mevsimsel grip olarak yaklaşımımız olacak. Çin’e giden ve gelen yolcularımız olduğunda şikayetler olduğunda en yakın sağlık merkezine başvursunlar.”

Korona şüphesi için 25 hastane belirlendi

  • Sağlık Bakanlığı vaka tespit edilmesi halinde karantina ve tedavi işlemlerinin uygulanacağı hastaneleri de belirledi. Belirlenen hastanelerde şifre ve koruyucu ekipman ile girilebilen özel karantina odaları oluşturuldu. Grip, üst solunum yolu hastalıkları, influenza, domuz gribi, korona virüsü gibi bulaşıcı hastalığı olan kişiler, bu odalarda tedavi altına alınıyor. Sadece sağlık personelinin şifreyle girebildiği odalarda; bulaşın engellenmesi için uygulanan negatif basınç ile solunum izolasyonu sağlanıyor.
  • İŞTE O HASTANELER
  • Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı rehbere göre karantina odaları oluşturulan 25 hastane şöyle: Adana Şehir Hastanesi, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara Şehir Hastanesi, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bursa Şehir Hastanesi, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Eskişehir Şehir Hastanesi, Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Isparta Şehir Hastanesi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kayseri Şehir Hastanesi, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Yozgat Şehir Hastanesi.

Çin'den gelen yolculara virüs taraması
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Çin'den gelen yolculara virüs taraması
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve ülke geneline yayılan yeni tip ölümcül Corona virüsü için hava alanlarında tedbir ve denetim arttırıldı. İstanbul Havalimanın'da kurulan sistemle Çin'den gelen yolcular taramadan geçirildi.


Bakanlıktan rehber

Sağlık Bakanlığı koronavirüs hakkında sağlık çalışanlarını bilgilendirmek amacıyla rehber yayımladı. “2019-nCoV Rehberi”nde hastalığın belirtileri, bulaşma yolları ve olası vaka durumlarında neler yapabilecekleri bilgisine yer verildi. BULAŞMA YOLU: Hastalık insandan insana damlacık (öksürük, hapşırma gibi ) yoluyla bulaşır. BELİRTİLER: Enfeksiyonun yaygın belirtileri ateş, öksürük. Daha ciddi vakalarda ise zatürree ve ağır akut solunum yolu enfeksiyonları. ÖNLEMLER: Kesin veya olası enfeksiyonu olan bir kişi ile yakın temas etmiş olan kişiler 14 gün boyunca izlenecek. Temasta bulunanların ateş, öksürük, ishal, kusma gibi belirtilerinin olup olmadığı telefonla günlük olarak sorulacak. İzolasyon önlemlerine, hastanın sağlık kuruluşunda bulunduğu süre boyunca devam edilecek. Vakalar, negatif basınçlı odada izlenecek. Olası ve kesin vakalar ile temas edecek personel için gerekli e malzemeler sağlık kuruluşlarınca temin edilecek.

Denizde de alarm verildi

  • Havayollarında Çin’den gelen yolculara yönelik termal tarama uygulaması devam ederken deniz yollarında da önlemler alınmaya başladı. Sektör temsilcileri virüsün, gemi personellerine ve oradan da başka ülkelere yayılma riskine karşı harekete geçti. Kaptanlara ‘personelin yakından izlenmesi’ ve gerektiğinde dezenfekte edilmesi yönünde
  • talimat verildi. Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği de bir uyarı yayınladı. Uyarıda, boğazlardan geçen Çin bayraklı ve Çin personel bulunduran gemiler ile Çin’den gelen gemiler konusunda dikkat edilmesi gerektiği belirtildi.

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