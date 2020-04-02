Dünya Koronavirüs testlerinde yeni dönem Farkında olmadan salgını geçirip iyileşen kişiler belli olacak
KORONAVİRÜS

Koronavirüs testlerinde yeni dönem: Farkında olmadan salgını geçirip iyileşen kişiler belli olacak

Türkiye'de koronavirüs test sayısında büyük artış yaşanırken, yeni bir aşamaya geçildi. Koronavirüs şüphelilerine bir süredir boğaz ve burundan alınan örneklerle test yapılıyordu ancak yeni süreçte kan örnekleri alınıyor ve daha detaylı bir testten geçiriliyor. Yeni Şafak'a konuşan Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Bu yöntemle hem kişinin hasta olup olmadığını hem de hastalığa karşı bağışıklık kazanıp kazanmadığını öğrenebiliyoruz. Bu testlerin çok önemli faydası var. Türkiye'de artık uygulanmaya başlandı" dedi.

Hasan Hız Yeni Şafak
Antikor testlerinin önümüzdeki günlerde daha da yaygınlaşacağı ifade ediliyor.
Antikor testlerinin önümüzdeki günlerde daha da yaygınlaşacağı ifade ediliyor.

Dünya Sağlık Örgütü ve bilim insanları koronavirüs salgınının önlenmesi için atılması gereken en temel adımlardan birinin test sayısını arttırmak olduğunu vurguluyor.

Bu kapsamda salgına karşı aldığı tedbirler çerçevesinde Sağlık Bakanlığı da son dönemde test sayılarında yüzde 25 artışa gitti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Test merkezi sayımız 75'e ulaştı. Pozitif vakaların tespitinde daha hızlı ve avantajlıyız" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de bir süredir burun ve boğazdan örnek alınarak gerçekleşen antijen testleri yapılıyordu ancak yeni dönemde antikor testleri daha fazla uygulanmaya başlandı.

Peki antikor testleri ne demek? Ne gibi faydaları olacak?

Prof. Dr. Tevfik Özlü.

Konuyla ilgili yenisafak.com'un sorularını yanıtlayan Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Önceki testler, boğaz ve burundan alınan örneklerle yapılıyordu. Bu yeni testlerde kan örnekleri alınıyor. Bu yöntemin birçok yararı var. Test yapılan kişinin hem hasta olup olmadığı ve bağışıklık kazanmışsa eğer onu da bu testte görebiliyoruz. Türkiye'de artık yapılmaya başlandı" dedi.

HASTALAR BAĞIŞIKLIK KAZANIYOR

"Koronvirüs salgını bulaşan kişi bağışıklık kazanır mı?" sorusuna da yanıt veren Özlü şu ifadelere yer verdi:

"Bu hastalığı geçiren kişilerde bağışıklık oluşuyor çünkü biz bu hastalığı geçirip iyileşen kişilerden aldığımız plazmayı hastalığı geçirmekte olan hastalara verip, onları tedavi ediyoruz. Hastalığı geçiren kişiler, virüse karşı antikor oluşturuyorlar. Bu antikorlar ise bu hasta kişilere verildiğinde onu iyileştiriyor. Bunlar yeni bilgiler, zaman içerisinde bağışıklık ne kadar korur, güçlü bir bağışıklık mı? Bunları zamanla göreceğiz. Çin'den gelen veriler, hastalığı geçirenlerin hastalığa bir daha yakalanmadığı yönünde."

Bilim Kurulu'nun masasında: Evde koronavirüs testi uygulamasına geçilebilir
DÜNYA
Bilim Kurulu'nun masasında: Evde koronavirüs testi uygulamasına geçilebilir

SAĞLIK BAKANLIĞI ADIM ATTI

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinden etkilenen hastalardan uygun görülenlerin tedavisinde kullanılmak amacıyla immün plazmanın temininde uyulması gereken kriterlere ilişkin yazı, 81 il valiliklerine gönderildi.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Kara: Ateşi, öksürüğü ve nefes darlığı olup burnu akmayan herkese koronavirüs testi yapılacak
DÜNYA
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Kara: Ateşi, öksürüğü ve nefes darlığı olup burnu akmayan herkese koronavirüs testi yapılacak

İMMÜN PLAZMA TEDARİKİ İÇİN ARANACAK ŞARTLAR

Bakanlık tarafından Kovid-19 immün plazma tedarikinde belirlenen kriterlere göre, Kovid-19 virüs enfeksiyonuna yakalanmış ve sonrasında iyileşen bireylerin bağışçı olabilmeleri için, bu kişilerin enfeksiyonu geçirmiş olduğuna dair laboratuvar test sonucu gerekli olacak.

Bağıştan 14 gün öncesinde bu kişilerin klinik semptomları tamamıyla ortadan kalkmış olacak. Bir ya da daha fazla kez olmak kaydıyla nazofarengeal sürüntü örneği ile yapılan test sonucunun ya da kan numunesinden çalışılan moleküler test sonucunun "negatif" olması gerekecek.

İyileşen bireylerin, mevcut yasal mevzuata uygun olarak kan bağışçısı olabilmesi için gerekli sorgulama yapılacak. (Kısa Fizik Muayene, Aferez Bağışçısı Bilgilendirmiş Onam Formu'nun Doldurulması, Kan Bağışçısı Sorgulama Formu'nun Doldurulması ve Değerlendirilmesi)

Plazma bağışı yapması uygun olarak değerlendirilen bağışçılardan alınacak serum örneklerine ulusal mevzuata uygun olarak mikrobiyolojik tarama testlerinin çalışılması sağlanacak.

(Serolojik olarak HBsAg, anti-HCV, anti-HIV 1-2 ve anti-sifiliz Ab testleri) Plazma bileşeni aferez yöntemi ile toplanacak.

Aferez yöntemiyle bağışçılardan en az 48 saat ara vermek kaydıyla haftada en çok 2 kez bağış kabul edilecek. Bileşenin izlenebilirliği amacıyla immün plazma için Kızılay'dan ISBT 128 kodu alınacak. İmmün plazma tedarik ve uygulamasında Sosyal Güvenlik Kurumunun belirlediği ücret dışında hiçbir ek ücret alınamayacak.

Uzmanlar yanıtladı: ABD'ye satarken Çin'den neden kit ithal ettik?
DÜNYA
Uzmanlar yanıtladı: ABD'ye satarken Çin'den neden kit ithal ettik?
Abone Ol Google News
Benzine yeni indirim

Benzine yeni indirim

​Bu gece yarısı pompa fiyatlarına yansıyacak.
Dünyayı korkutan ağır bilanço

Dünyayı korkutan ağır bilanço

Hayatını kaybeden kişi sayısı 47 bin 256'ya yükseldi.
Testlerdeyeni dönem

Testlerde
yeni dönem

Salgını farkında olmadan atlatanlar belli olacak.
Hiçbir vakada <br>görülmemişti

Hiçbir vakada
görülmemişti

Virüse yakalanmıştı, ürküten detay ortaya çıktı.
Uçak<br>fiyatını geçti!

Uçak
fiyatını geçti!

Otobüste bilet fiyatları 3 katına kadar çıktı.
İlk koronavirüs cinayeti

İlk koronavirüs cinayeti

'Hastalık bulaştırdı' deyip sevgilisini öldürdü
Konya Büyükşehir'den tam destek

Konya Büyükşehir'den tam destek

​Konyalı vatandaşların mağdur olmamasını sağlayacağız
Büyük sağlık riski oluşturabilir

Büyük sağlık riski oluşturabilir

Koronavirüs sonrası satışları patlayan ürün için uyarı.
100 bin ceset torbası talep ettiler

100 bin ceset torbası talep ettiler

​ABD'de dünyayı sarsan koronavirüs iddiası.
Yarı fiyatına<br>yerlisini ürettiler

Yarı fiyatına
yerlisini ürettiler

​Meslek lisesinden koronavirüse karşı mücadelede büyük başarı.
Her saat başı<br>katlanarak artıyor

Her saat başı
katlanarak artıyor

Kampanyaya gelen destek 500 milyon TL'yi aştı.
Metruk binada yakalandılar

Metruk binada yakalandılar

​Koronavirüs bile durduramadı her yerden çıkıyorlar.
En fazla can alan<br>3. hastalık oldu

En fazla can alan
3. hastalık oldu

20 Mart'tan sonra koronadan ölenlerin seyri değişti.
Süre uzatımı ya da fesih yapılacak

Süre uzatımı ya da fesih yapılacak

Kamu ihalesi alan şirketlere koronavirüs kolaylığı.
Sağanak <br>ve fırtına geliyor

Sağanak
ve fırtına geliyor

​Meteoroloji'den son dakika hava tahmini uyarısı.
İsrail siyasetinde koronavirüs!

İsrail siyasetinde koronavirüs!

​İsrail Sağlık Bakanı Yaakov Litzman ve eşi koronavirüse yakalandı.
Kendi<br>kurallarını koydular

Kendi
kurallarını koydular

Üç kişi yan yana yürüyemez, aynı arabaya binemez.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.