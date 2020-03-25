Dünya Uzmanlar yanıtladı ABDye satarken Çinden neden kit ithal ettik?
KORONAVİRÜS

Uzmanlar yanıtladı: ABD'ye satarken Çin'den neden kit ithal ettik?

Koronavirüs salgınının tespiti için Türkiye yerli üretim kitlerini ABD'ye satarken, Çin'den ayrıca kit ithal edilmesi soru işaretlerine neden oldu. Yeni Şafak herkesin merak ettiği 'iki kit arasındaki fark ne?' sorusunu uzmanlara sordu. Türkiye'nin ürettiği kitler ile Çin'den gelen kitlerin birbirinden farklı olduğunu belirten Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Hızlı sonuçlar veren testleri Çin'den alıyoruz. Bilgisayar tabanlı testleri ürettik, bunları kendimiz yapıyoruz" dedi. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı ise, "Bizim çalıştığımız kitler, teknik açıdan çok daha üstün ama aynı zamanda çalışması zahmetli ve süre alıyor. Çin'den gelenler ise tarama maksatlı. Bunları şüphelendiğimiz hastalarda ve risk gruplarında kullanacağız" ifadelerini kullandı.

Hasan Hız Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv.
Fotoğraf: Arşiv.

Dünya Sağlık Örgütü ve bilim insanları koronavirüs salgınının önlenmesi için atılması gereken en temel adımlardan birinin test sayısını arttırmak olduğunu vurguluyor.

Bu kapsamda salgına karşı aldığı tedbirler çerçevesinde Türkiye bir taraftan yerli kit üretiminin arttırılmasına destek verirken, diğer taraftan da Çin gibi ülkelerden kit ithal etti.

Peki Türkiye neden ABD'ye kit satıp, Çin'den kit ithal etti? İki kit arasındaki fark ne?

Prof. Tevfik Özlü.

Konuyla ilgili yenisafak.com'a değerlendirmelerde bulunan Bilim Kurulu üyelerinden Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Birbirlerinden farklı testler. Hızlı sonuçlar veren testleri Çin'den alıyoruz. Bilgisayar tabanlı testleri ürettik, bunları kendimiz yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Ümit Savaşçı

Türkiye'nin ürettiği testlerin teknik ve teknolojik olarak üstün olduğunu belirten Doç Dr. Ümit Savaşçı ise, PSR sisteminin kullanıldığına dikkat çekiyor.

"GELİŞMİŞ TEKNOLOJİ KULLANIYORUZ"

Türkiye'nin bu sistemi kullanılan 3 ülkeden biri olduğunun altını çizen Savaşçı, "Bizim kullandığımız sistemde tanı oranı daha yüksek. Halk Sağlığı Kurumu bunu başarılı bir şekilde ve dünyada 3. ülke olarak gerçekleştirdik" diye konuştu.

ÇİN'DEN GELEN KİTLER TARAMA MAKSATLI

Çin'den gelen kitlerin tarama amaçlı olduğunun altını çizen Savaşçı, şu değerlendirmelere yer verdi:

  • "Bu tarama testlerinde Çin, ilk vakalarla karşılaştırdığı için seri üretime geçtiler. Hızlı tanı kitlerini ABD dahil bütün dünya ülkeleri şu anda Çin'den alıyor. Bizim testlerimiz daha üstün ama çalışmak zahmetli ve uzun sürer. Çin'den gelen kitlerde tarama maksatlı ve şüphelendiğimiz hastalarda risk gruplarında çalışmak için kullanılır. Ama doğruluk oranı PSR'da daha yüksek."

1 MİLYON KİT KULLANACAK

Bilindiği üzere Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'den 300 bin hızlı tarama kitinin yarın geleceğini ve toplamda 1 milyona kadar hızlı tarama kitlerinin kullanıma başlanacağını duyurdu.

Tanı ve tedavi süreçleri ve önümüzdeki dönem konusunda atılacak adımları açıklayan Koca, şunları kaydetti:

  • "Salgının yayıldığı ülkelerde en fazla eksikliği hissedilen cihazlardan biri solunum cihazlarıydı. Yerli cihazın seri üretimine başlıyoruz. Bu sayede hem kendi ihtiyacımızı kendi kaynaklarımızla karşılamış olacağız hem de ihtiyacı olan diğer ülkelere destek vereceğiz. Perşembe günü 300 bin ilave hızlı tarama kiti gelmiş olacak ve 1 milyona kadar hızlı tarama kitlerini kullanmak üzere bağlantı yaptığımızı özellikle tarama amaçlı kullanacağımızı ifade etmek istiyorum. Tanı kiti açısından sorunumuz yok önümüzdeki günlerde kit sayısı daha da artmış olacak. Hiçbir kitten, hiçbir laboratuvar testinden ücret almıyoruz, almayacağız, alanlara da izin vermeyeceğiz."

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