Dünya Bilim Kurulunun masasında Evde koronavirüs testi uygulamasına geçilebilir
KORONAVİRÜS

Bilim Kurulu'nun masasında: Evde koronavirüs testi uygulamasına geçilebilir

Türkiye'de hastanelere koronavirüs şikayeti ile başvuran hastaların bir bölümünden sağlık durumunu evlerinde izlemesi isteniyor ve süreç aile hekimleri tarafından kontrol ediliyor. Sağlık Bakanlığı kaynakları, yakın dönemde evde test uygulamasına geçilebileceğini ve konunun Bilim Kurulu'nun masasında olduğunu belirtiyor.

Hasan Hız Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Türkiye koronavirüs ile mücadelede yeni bir evreye geçti. Yurt dışından gelenler ve yakın temas kurdukları kişilerin ardından salgın semptomlarını gösteren herkese test uygulanmaya başladı.

Ateşi, öksürüğü ve nefes darlığı olan fakat burnu akmayan kişilerin koronavirüs şüphelileri olduğu biliniyor.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Kara: Ateşi, öksürüğü ve nefes darlığı olup burnu akmayan herkese koronavirüs testi yapılacak
DÜNYA
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Kara: Ateşi, öksürüğü ve nefes darlığı olup burnu akmayan herkese koronavirüs testi yapılacak

Bu tip semptomlar gösterilen kişiler acil servislerde kabul ediliyor ancak enfeksiyon hastalıkları uzmanları tarafından değerlendirmeler yapılıyor ve genellikle maske takılarak hastane dışında kurulan çadırlarda son tetkikler yapılıyor.

AĞIR BELİRTİLER YOKSA TEST UYGULANMIYOR

Söz konusu şikayetler çerçevesinde gelen hastaların hepsine hemen test uygulanmıyor. Hastaların bir bölümünden evde sağlık durumlarını izlemesi ve kendisini çok kötü hissedenlerin yeniden acile başvurması isteniyor.

HASTANELERDE OLMAK DAHA RİSKLİ OLABİLİR

Uzmanlar, semptomları gösterip ama seyahat öyküsü olmayan bir kişinin yüzde 100 koronavirüs olmayabileceğini ve bu anlamda hastanelerde olmalarının daha riskli olacağının altını çiziyor.

EVDE TEST UYGULAMASINA GEÇİLEBİLİR

Sağlık Bakanlığı kaynakları, bu tür şüpheliler için önümüzdeki dönemde evde test uygulamasına geçilebileceğini ve bu durumun hem hastanelerin yükünü azaltacağını hem de olası koronavirüs şüphelilerini daha güvenli hale getireceğini belirtiyor.

Söz konusu kararın henüz Bilim Kurulu'nun masasında olduğunu belirten kaynaklar, evde test uygulaması için 'evde bakım hizmetleri' veren personellerin devreye sokulabileceğinin de altını çiziyor.

KORONAVİRÜS ŞÜPHELİLERİ İLK BAŞTA NE YAPMALI?

Konuyla ilgili yenisafak.com'a değerlendirmelerde bulunan Doç.Dr. Fatih Çiftçi, bu uygulama ile birlikte hastaların hem kendisi hem de çevresi için tedbirler alabileceğini belirterek, "Kişi evde eğer pozitif olduğunu öğrendi ama semptomları göstermiyor. 14 gün izolasyon süresine dikkat eder. Bu salgında bir kişi temas ettiği çok sayıda kişiye bulaştırabilir. İzolasyon sürecinde öğrenirse çevresini de enfekte etmemiş olur" dedi.

İLK NEREYE BAŞVURMALIYIZ?

Koronavirüs semptomları olduğunu düşünen bir kişi ilk önce nereye başvurmalı sorusuna da yanıt veren Çiftçi şu ifadelere yer verdi:

  • "Sağlık Bakanlığı bir çizelge yayınladı. İlk önce 184'ü arayıp durumlarını iletebilirler. Eğer hafif semptomlarsa tabi elbette aile hekimine gidilmeli. Semptomları çok ağır olan kişiler ise pandemi hastanelerine başvurmalı. Semptomları hafif olan kişiler büyük hastaneleri meşgul etmemeli. Zaten oralarda da enfeksiyon riski var. Eğer hafif bulgular taşıyorsa kendisini de riske atmış olur."

Uzmanlar yanıtladı: ABD'ye satarken Çin'den neden kit ithal ettik?
DÜNYA
Uzmanlar yanıtladı: ABD'ye satarken Çin'den neden kit ithal ettik?

Uzmanlar en fazla merak edilen soruyu yanıtladı: Koronavirüs kargo ile gelen paketlerden ve veya nesnelerden bulaşır mı?
EKONOMİ
Uzmanlar en fazla merak edilen soruyu yanıtladı: Koronavirüs kargo ile gelen paketlerden ve veya nesnelerden bulaşır mı?
Abone Ol Google News
Evlerde test dönemi

Evlerde test dönemi

Koronavirüsle mücadelede yeni evreye geçilebilir.
Sadece 5 noktaya uçacak

Sadece 5 noktaya uçacak

​Koronavirüs önlemi alan THY'den flaş uçuş kararı.
Tarihi çağrı

Tarihi çağrı

​DSÖ uyardı: Koronavirüse karşı zamanı iyi kullanın
Şaşkına<br>çeviren gerçek

Şaşkına
çeviren gerçek

İspanya'nın ​'Çin malı' hızlı tanı kitinde önemli gelişme.
Tedavide işe yarıyor

Tedavide işe yarıyor

Fransa'dan haber geldi: ​İlacın yurt dışına satışı yasaklandı
Alman devi<br> fabrikayı açamıyor

Alman devi
fabrikayı açamıyor

​Koronavirüs nedeniyle kapatılmıştı süre uzatıldı.

Tıbbi malzeme <br>yüklü uçaklar engellendi mi?

Tıbbi malzeme
yüklü uçaklar engellendi mi?

​Koronavirüsle mücadelede ortalığı karıştıran iddia.
Karantina<br>sayısı yine arttı

Karantina
sayısı yine arttı

​Vatandaşını yalnız bırakmayan Türkiye özel uçaklarla aldı getirdi.

Sel uyarısı

Sel uyarısı

​Kuvvetli sağanak yağış tüm yurdu etkileyecek.
Maske gönüllüleri

Maske gönüllüleri

Gönüllü ordusu Türkiye için tezgah başına geçti.
Bir öksürük<br>35 bin dolar!

Bir öksürük
35 bin dolar!

​ABD'de koronavirüs korkusu bunu da yaptırdı.
Öteleme isteyen<br>bedel ödeyecek

Öteleme isteyen
bedel ödeyecek

Borçlular, bankalarla yaptıkları görüşmede hayal kırıklığına uğradı.
Küresel <br>işbirliği yapmalıyız

Küresel
işbirliği yapmalıyız

G-20'de Erdoğan'dan koronavirüs ile mücadele çağrısı.
Merakla beklenen site hizmette

Merakla beklenen site hizmette

Koronavirüse dair her şey Cumhurbaşkanlığı sitesinde.
Pazartesi<br>New York'ta

Pazartesi
New York'ta

Trump: Gizli düşmanı yendiğimizde, dönüşümüz hızlı çok olacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.