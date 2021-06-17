​Kucaklaşmaya hazır değiller

ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yüz yüze görüşmek üzere İsviçre’nin Cenevre kentinde bir araya geldi. Biden’ın ‘katil’, Putin’in ‘Hollywood maçosu’ yakıştırması sonrası gerçekleşen 4,5 saatlik baş başa ve heyetler arası görüşmede gerginliğe neden olan konular masaya yatırıldı. Biden görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada Putin’in kendileriyle kucaklaşmaya henüz hazır olmadığını söyledi.
- Putin zirve sonrası düzenlediği basın toplantısında görüşmenin “oldukça yapıcı” olduğunu söylese de iki ülke arasındaki gerginliği yansıtan mesajlar vermekten geri durmadı. Afganistan ve Irak meselelerinden örnek veren Putin, burada birçok insanın öldürüldüğüne dikkati çekerek, “Siyasi yönetim ve devlet başkanları ülkelerdeki olanlardan sorumludur. Amerikan kentlerinde her gün çeşitli organizasyonların liderleri dahil birileri öldürülüyor” dedi.
KARŞILIKLI DAVET YOK
Biden’ın kendisine ABD’ye ziyaret gerçekleştirme teklifinde bulunmadığını belirten Putin, “Ben de Biden’ı Rusya’ya davet etmedim. Bana göre, bu tür ziyaretler için gerekli koşulların oluşması gerekiyor” ifadesini kullandı. ABD’nin Rusya’yı siber saldırı konusunda suçladığına dikkati çeken Putin, “Amerikan kaynaklara göre, dünyada en fazla siber saldırısı ABD’nin siber alanından yapılıyor” dedi.
ELÇİLİKLER AÇILIYOR
- Putin, iki ülkenin büyükelçiliklerinin daha önce istişareler için kendi ülkelerine çağrıldığını anımsatarak, “Büyükelçiler meselesini çözdük. Rusya ile ABD büyükelçilerinin yeniden görev yerlerine dönmeleri konusunda Biden ile anlaştık.” ifadelerini kullandı.