Dünya Kucaklaşmaya hazır değiller
AMERİKA

Kucaklaşmaya hazır değiller

İsviçre’de bir araya gelen ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya lideri Vladimir Putin iki ülke arasında gerginliğe neden olan konuları masaya yatırdı. İki lider de kritik görüşmenin olumlu geçtiğini açıklasa da gergin mesajlar vermekten kaçınmadı. Putin’in bir ABD darbesinden kaygılandığını savunan Biden, “Kucaklaşmaya henüz hazır değil” dedi. Putin ise birbirlerine ikinci bir zirve için teklifte bulunmadıklarını belirterek, “Bu tür ziyaretler için gerekli koşulların oluşması gerekiyor” ifadesini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Kucaklaşmaya hazır değiller
Putin ve Biden arasındaki zirve 4,5 saat sürdü.

ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yüz yüze görüşmek üzere İsviçre’nin Cenevre kentinde bir araya geldi. Biden’ın ‘katil’, Putin’in ‘Hollywood maçosu’ yakıştırması sonrası gerçekleşen 4,5 saatlik baş başa ve heyetler arası görüşmede gerginliğe neden olan konular masaya yatırıldı. Biden görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada Putin’in kendileriyle kucaklaşmaya henüz hazır olmadığını söyledi.

Zirve sonrası yayımlanan ortak bildiride “Bugün, nükleer savaşta kazananın olmayacağına ve böyle bir savaşın asla başlatılmamasına yönelik bağlılığımızı tekrar teyit ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.
Zirve sonrası yayımlanan ortak bildiride “Bugün, nükleer savaşta kazananın olmayacağına ve böyle bir savaşın asla başlatılmamasına yönelik bağlılığımızı tekrar teyit ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Biden: Putin zeki, zor ve değerini hak eden bir hasım
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Biden: Putin zeki, zor ve değerini hak eden bir hasım
  • Putin zirve sonrası düzenlediği basın toplantısında görüşmenin “oldukça yapıcı” olduğunu söylese de iki ülke arasındaki gerginliği yansıtan mesajlar vermekten geri durmadı. Afganistan ve Irak meselelerinden örnek veren Putin, burada birçok insanın öldürüldüğüne dikkati çekerek, “Siyasi yönetim ve devlet başkanları ülkelerdeki olanlardan sorumludur. Amerikan kentlerinde her gün çeşitli organizasyonların liderleri dahil birileri öldürülüyor” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin Joe Biden ile yüz yüze görüşmek için Cenevre’de
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Rusya Devlet Başkanı Putin Joe Biden ile yüz yüze görüşmek için Cenevre’de

KARŞILIKLI DAVET YOK

Biden’ın kendisine ABD’ye ziyaret gerçekleştirme teklifinde bulunmadığını belirten Putin, “Ben de Biden’ı Rusya’ya davet etmedim. Bana göre, bu tür ziyaretler için gerekli koşulların oluşması gerekiyor” ifadesini kullandı. ABD’nin Rusya’yı siber saldırı konusunda suçladığına dikkati çeken Putin, “Amerikan kaynaklara göre, dünyada en fazla siber saldırısı ABD’nin siber alanından yapılıyor” dedi.

Biden ve Putin'den 4 saatlik görüşme: Putin 'Bu çok önemli' diye duyurdu
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Biden ve Putin'den 4 saatlik görüşme: Putin 'Bu çok önemli' diye duyurdu

ELÇİLİKLER AÇILIYOR

  • Putin, iki ülkenin büyükelçiliklerinin daha önce istişareler için kendi ülkelerine çağrıldığını anımsatarak, “Büyükelçiler meselesini çözdük. Rusya ile ABD büyükelçilerinin yeniden görev yerlerine dönmeleri konusunda Biden ile anlaştık.” ifadelerini kullandı.
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