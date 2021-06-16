Biden ve Putin'den 4 saatlik görüşme: Putin 'Bu çok önemli' diye duyurdu

ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında İsviçre'nin Cenevre kentindeki zirve sona erdi.

Leman Gölü (Cenevre Gölü) kıyısındaki Parc de La Grange villasında TSİ 14.40 sularında başlayan zirve, yaklaşık 4 saat sürdü.

Biden ve Putin arasında 2 saat süren görüşmenin ardından taraflar 15 dakika ara verdi. Ardından her iki ülkenin dışişleri bakanlarının da katılımıyla heyetler arası görüşmelere geçildi.

'OLDUKÇA YAPICI GEÇTİ'

Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD Başkanı Biden ile görüşmelerinin "oldukça yapıcı" geçtiğini söyledi. Putin, "Biden ile siber güvenlik alanında istişarelerin başlatılması konusunda anlaştık. Bu çok önemli." ifadelerini kullandı.

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Putin Ukrayna’nın NATO’ya katılması konusunda, "Tartışılacak bir şey olduğunu düşünmüyorum" dedi.

BİDEN'DAN İLK AÇIKLAMA

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Putin’e insan hakları konusundaki endişelerini dile getirdiğini ve dile getirmeye devam edeceğini söylediğini belirtti. Biden, “Putin’e benim ajandamın Rusya’ya ya da başka bir ülkeye karşı olmadığını, bunun Amerikan halkı için olduğunu söyledim.” ifadelerini kullandı. Biden ayrıca Putin ile yeni ve karmaşık silahların yayılmasını önlemek için bir stratejik istikrar diyalog mekanizması kurma konusunda mutabık kaldıklarını söyledi.