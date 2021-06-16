Dünya Rusya Devlet Başkanı Putin Joe Biden ile yüz yüze görüşmek için Cenevrede
AVRUPA

Rusya Devlet Başkanı Putin Joe Biden ile yüz yüze görüşmek için Cenevre’de

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Joe Biden ile yüz yüze görüşme gerçekleştireceği İsviçre’nin Cenevre kentine geldi.

Haber Merkezi İHA
Rusya Devlet Başkanı Putin Joe Biden ile yüz yüze görüşmek için Cenevre’de
Rusya Devlet Başkanı Putin


Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmek üzere İsviçre’nin Cenevre kentine geldi. Putin’i taşıyan uçak, Cenevre Havalimanı’na iniş yaptı. İlerleyen dakikalarda başlaması planlanan söz konusu görüşme, Biden’ın başkanlık koltuğuna oturmasından bu yana Rusya lideri Putin ile gerçekleştirileceği ilk yüz yüze görüşme olacak.

Cenevre
Cenevre

Dünyanın yakından takip ettiği görüşmenin 4-5 saat sürmesi bekleniyor. Kremlin’e göre iki lider, Rusya-ABD ilişkilerini geliştirmenin yollarını, stratejik istikrar konularını ve uluslararası gündemdeki korona virüsle mücadelede iş birliğini ve çatışma bölgelerini içeren acil konuları masaya yatıracak.

Villa La Grange’de gerçekleştirilecek görüşmenin ardından ortak basın toplantısı yapılmayacak, ancak iki lider ayrı ayrı kameraların karşısına geçecek.

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