Dünya ABD Başkanı Biden Putin uluslararası normlara riayet etmiyor
AVRUPA

ABD Başkanı Biden: Putin uluslararası normlara riayet etmiyor

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i uluslararası normlara riayet etmemekle suçladı. Putin ile görüşmesine ilişkin de konuşan Biden, "Basın önünde cereyan edecek bir yarışma olmayacak" dedi.

Haber Merkezi Diğer
ABD Başkanı Biden: Putin uluslararası normlara riayet etmiyor
Putin ve Biden

ABD Başkanı Joe Biden, G7 zirvesinin kapanışında basın toplantısı düzenledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek olmasına ilişkin konuşan Biden, "Putin, uluslararası normlara riayet etmiyor. Görüşmemiz, basın önünde cereyan edecek bir yarışma olmayacak" dedi.

Sputnik'in haberine göre Biden, "G7 liderlerine ABD'nin üstüne düşeni yapacağını aktardım: Masaya geri döndük. Çin, Kuşak ve Yol projesini yürütüyor. Bizce ülkelerin ihtiyaçlarını karşılamanın daha adil yolları var" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Biden İtalya ve Japonya başbakanlarıyla görüştü
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ABD Başkanı Biden İtalya ve Japonya başbakanlarıyla görüştü

ABD Başkanı Biden gazetecileri masadan kovdurdu
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ABD Başkanı Biden gazetecileri masadan kovdurdu
G7 Zirvesi nedeniyle İngiltere'ye giden ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden, bulundukları otelin restoranında oturan gazetecileri, korumalarına verdikleri talimatla yerinden kaldırdı.

ABD Başkanı Joe Biden, G7 Zirvesi'ne katılmak üzere İngiltere'nin Cornwall kentine gitti. Dünya liderleriyle çeşitli temaslarda bulunmasının ardından konakladıkları otele dönen Biden, eşi ile birlikte restorana indi. Oturmak istedikleri masada BBC muhabirlerinin oturduğunu gören Biden çifti, korumalarına verdikleri talimatla basın mensuplarını yerinden kaldırdı.

Biden, korumalar ve otel personeli tarafından masaları boşaltılan muhabirleri gülümseyerek izledi. Masadan kaldırıldığı sırada kendisini izleyen Biden'la konuşan BBC muhabirinin eşyalarını toplayarak gittiği o anlar, sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.
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