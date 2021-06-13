ABD Başkanı Biden: Putin uluslararası normlara riayet etmiyor
ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i uluslararası normlara riayet etmemekle suçladı. Putin ile görüşmesine ilişkin de konuşan Biden, "Basın önünde cereyan edecek bir yarışma olmayacak" dedi.
ABD Başkanı Joe Biden, G7 zirvesinin kapanışında basın toplantısı düzenledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek olmasına ilişkin konuşan Biden, "Putin, uluslararası normlara riayet etmiyor. Görüşmemiz, basın önünde cereyan edecek bir yarışma olmayacak" dedi.
Sputnik'in haberine göre Biden, "G7 liderlerine ABD'nin üstüne düşeni yapacağını aktardım: Masaya geri döndük. Çin, Kuşak ve Yol projesini yürütüyor. Bizce ülkelerin ihtiyaçlarını karşılamanın daha adil yolları var" ifadelerini kullandı.