Dünya ABD Başkanı Biden İtalya ve Japonya başbakanlarıyla görüştü
AMERİKA

ABD Başkanı Biden İtalya ve Japonya başbakanlarıyla görüştü

Biden, Japonya Başbakanı Yoshihide Suga ile görüşmesinde Tokyo Olimpiyatları'nın yapılmasına destek verdi. İtalya'nın Afganistan'ın barış ve güvenliğine verdiği desteği takdir eden Biden, Çin, Rusya ve Libya gibi dış politika konularında da İtalya Başbakanı Draghi ile birlikte çalışma konusunda mutabık kaldı.

Haber Merkezi AA
ABD Başkanı Biden İtalya ve Japonya başbakanlarıyla görüştü
İngiltere'de g7 zirvesi başladı.

ABD Başkanı Joe Biden, G7 Liderler Zirvesi için bulunduğu İngiltere'de İtalya Başbakanı Mario Draghi ve Japonya Başbakanı Yoshihide Suga ile ayrı ayrı görüştü.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Biden İtalya Başbakanı Draghi ile görüşmesinde ikili ilişkilerin daha fazla derinleştirilmesi sözü verdi.

İki lider, görüşmede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede de yakın iş birliği taahhüdünde bulundu.

İtalya'nın Afganistan'ın barış ve güvenliğine verdiği desteği takdir eden Biden, Çin, Rusya ve Libya gibi dış politika konularında da İtalya Başbakanı Draghi ile birlikte çalışma konusunda mutabık kaldı.

- Biden'dan Tokyo Olimpiyatları'nın yapılmasına destek

Biden, Japonya Başkanı Yoshihide Suga ile görüşmesinde ise Kovid-19 salgını, iklim değişikliği, Kuzey Kore, Çin ve Tayvan Boğazı'nda istikrar konularını ele aldı.

Biden, Japonya'da 23 Temmuz'daki Tokyo Olimpiyatları'nın kamu sağlığı önlemleri alınarak yapılmasına destek de verdi.

Japonya'da bazı çevreler Kovid-19 salgını nedeniyle Tokyo Olimpiyatları'nın iptal edilmesini istiyor.

Abone Ol Google News
Kastamonuda film gibi olay

Kastamonu'da film gibi olay

Camiden anons yaptırıp köylüleri kandırmışlar.
Kanamaya neden olabilir

Kanamaya neden olabilir

​Kan sulandırıcı kullananlar kiraz tüketirken dikkat.
Yılmaz Erbek Apartmanı depremde göz göre göre yıkılmış: Yetersiz denetim, işçilik hatası, eksik malzeme

38 noktada çalışmalar sürüyor.

​İsrail ve İsveç firmaları Türkiye'ye satışları durdurdu.

Sağlıklı ve Lüks Nişantaşı'nda yükseliyor!

Sağlıklı ve Lüks Nişantaşı'nda yükseliyor!

​Dap Yapı'dan Sağlıklı Evler

​Beş terörist daha etkisiz hale getirildi.

Koca: Bu sabahtan itibaren randevu alabilecekler

​Eriksen'in kalbinin durduğu sırada soğukkanlılıkla müdahalede bulundu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.