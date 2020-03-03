Dünya Kuzeni Rifat, Esede isyan bayrağı açtı Lidere ihtiyacımız var
ORTADOĞU

Kuzeni Rifat, Esed'e isyan bayrağı açtı: Lidere ihtiyacımız var

Türkiye Suriye'de 34 Türk askerinin şehit edilmesinin ardından başlattığı 'Bahar Kalkanı' harekatında Esed güçlerine ağır darbe indirildi. Kayıpların önüne geçemeyen Şam yönetiminde, Esed'in liderliği tartışma konusu oldu. Esed'in kuzeni Ribal Rifat, taht kavgası için isyan fişeğini ateşledi. Rifat, bir lidere ihtiyaçlarının olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ribal Rifat Esed.
Ribal Rifat Esed.

Katil Esed'in kuzeni Ribal Rifat Esed'in katıldığı bir programda Suriye rejiminin yeni bir lidere ihtiyacı olduğunu söyledi. Esed'e karşı kuzenin başlattığı isyanı gazeteci Faysal Kasım duyurdu. Kasım yaptıpı paylaşımda, Esed'in kuzeni Rifat Esed'in "Suriye'nin terörle mücadele edecek, düşmanı bozguna uğratıp zafer ve güvenlik sağlayacak bir lidere ihtiyacı var" dediğini aktardı.

  • Türkiye, 27 Şubat'ta başlattığı 'Bahar Kalkanı' harekatı kararlıklıkla devam ettiriyor. Faysal Kasım'ın sosyal medyadan paylaştığı mesaja çok sayıda destek yorumu geldiği görüldü. Şam'da gücünü günden güne kaybeden Esed'e karşı Şam'da yükselen tepkilerin yeni bir boyut kazanacağı bir süredir konuşuluyor.

Suriye savaşının sembol ismi: SİHA'lar rekorumu bir günde alt üst etti
DÜNYA
Suriye savaşının sembol ismi: SİHA'lar rekorumu bir günde alt üst etti

"Suriye’de işimiz ne" diyenlere İdlib gazisinden cevap: Geç bile kalmışız
DÜNYA
"Suriye’de işimiz ne" diyenlere İdlib gazisinden cevap: Geç bile kalmışız
Yerle bir edildiler!

Yerle bir edildiler!

SİHA'lar Esed rejiminin zırhlılarını gizlendikleri yerde avladı.
Yüzde 50li zam!

Yüzde 50'li zam!

​İmamoğlu'nun fahiş zamları devam ediyor.
Suriye sınırına HİSAR!

Suriye sınırına HİSAR!

Son 10 yılın en önemli çalışmasında tarih öne çekildi.
23 vekilde görüldü

23 vekilde görüldü

​İran'da koronavirüs kabusu giderek büyüyor.
Sadece bugün 327!

Sadece bugün 327!

​Bakanlık, Bahar Kalkanı'nda son bilançoyu açıkladı.
Bozuk Heronlardan <br>SİHA destanına...

Bozuk Heronlardan
SİHA destanına...

Türkiye'nin insansız hava aracı başarısının şifreleri.

Yine katliam yaptılar

Yine katliam yaptılar

​Esed rejiminin saldırısı sonucu 12 sivil hayatını kaybetti.
Hem insafsız <br>hem vefasız!

Hem insafsız
hem vefasız!

Yunanlılar 70 yıl önce sığındıkları Suriyelilere gaz bombası atıyor.
Bir uçak daha!

Bir uçak daha!

F-16'lar avladı...
Yunan zulmü!

Yunan zulmü!

8 aylık hamile kadını bile dövdüler!
'Bot temizler, kamuflaj yıkarım'

'Bot temizler, kamuflaj yıkarım'

Yazılan mesajları okuyan ağlıyor...
Geç bile kalmışız

Geç bile kalmışız

​"Suriye'de işimiz ne" diyenlere İdlib gazisinden cevap.
'İdlib'den çekilirsek Hatay'dan oluruz'

'İdlib'den çekilirsek Hatay'dan oluruz'

MHP lideri Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu.
130 bini geçti

130 bini geçti

Sınırı aşan sığınmacıların sayısı her geçen saat artıyor.
Kira zam<br>oranları belli oldu

Kira zam
oranları belli oldu

TÜFE'nin 12 aylık ortalamasını geçemeyecek.
Bir rüya gerçek oluyor

Bir rüya gerçek oluyor

​50 ilin merakla beklediği 145 yıllık projede sona gelindi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.