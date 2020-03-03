Kuzeni Rifat, Esed'e isyan bayrağı açtı: Lidere ihtiyacımız var

Katil Esed'in kuzeni Ribal Rifat Esed'in katıldığı bir programda Suriye rejiminin yeni bir lidere ihtiyacı olduğunu söyledi. Esed'e karşı kuzenin başlattığı isyanı gazeteci Faysal Kasım duyurdu. Kasım yaptıpı paylaşımda, Esed'in kuzeni Rifat Esed'in "Suriye'nin terörle mücadele edecek, düşmanı bozguna uğratıp zafer ve güvenlik sağlayacak bir lidere ihtiyacı var" dediğini aktardı.
في منشور يثير الكثير من التساؤلات كتب رئبال رفعت الاسد ابن عم بشار الأسد قبل قليل كلاماً خطيراً قال فيه: "سوريا في امسّ الحاجة الى قائد يدحر الإرهاب والعدوان ويحقق لنا النصر و الأمان" ويأتي هذا المنشور في وقت تتحدث فيه مصادر كثيرة عن حركة غير طبيعية في دمشق منذ أمس. ما الذي يحدث
— فيصل القاسم (@kasimf) March 2, 2020
- Türkiye, 27 Şubat'ta başlattığı 'Bahar Kalkanı' harekatı kararlıklıkla devam ettiriyor. Faysal Kasım'ın sosyal medyadan paylaştığı mesaja çok sayıda destek yorumu geldiği görüldü. Şam'da gücünü günden güne kaybeden Esed'e karşı Şam'da yükselen tepkilerin yeni bir boyut kazanacağı bir süredir konuşuluyor.