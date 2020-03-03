Kuzeni Rifat, Esed'e isyan bayrağı açtı: Lidere ihtiyacımız var

Ekonomi

Filolar hibrite hücum ediyor

Son 3 yıldır araçlarını yenileyemeyen filo şirketleri uygun faiz ortamıyla araç siparişleri verirken hibrite yöneldi. Toyota Türkiye Pazarlama CEO’su Ali Haydar Bozkurt, “Daha yılın başındayız ama filolardan 16 bin adet yazılı siparişimiz var elimizde Toyota Corolla Sedan için. Bunun yaklaşık 10 bini hibrit modeller. Filo firmaları şu anda inanılmaz bir hızla hibrite dönüyorlar ve çok yüksek talep var” dedi.