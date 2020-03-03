Suriye savaşının sembol ismi: SİHA'lar rekorumu bir günde alt üst etti

Suriye'deki savaşın hafızalara kazınan isimlerinden biri Suheyl Muhammed Hamud oldu. 2012 yılına kadar Suriye Ordusu'na gönüllü olarak hizmet eden Hamud, 2012 yılında kendi isteğiyle ordudan ayrılarak, devrim saflarına katıldı.

Halep, Hama ve İdlib kırsalında anti-tank füzesiyle düzenlediği saldırılarla kısa sürede tüm dünyaya ismini duyurdu. Esed rejimine ait iki savaş uçağını TOW füzesi ile vurmasının ardından bölgede 'Ebu TOW' lakabıyla anıldı. 200'den fazla rejim zırhlı aracı, tankı ve savaş uçağını imha etmekle rekoru elinde tutuyordu.

Yeni Şafak'a konuşan Muhammed Hamud, yeni deneyimler için çalıştığını söyledi.

İdlib'deki son gelişmeler ve Türk SİHA'larının operasyonları ile ilgili yenisafak.com'a konuşan Hamud, "Türk SİHA'larının rejim hedeflerini tam isabetle vurma kabiliyeti beni çok şaşırttı. Daha önce böyle bir şey görmedim. Ben Suriye Özel Kuvvetleri'nin eski bir askeriyİM. Bu uçaklar, hedef hareket etse dahi en yüksek doğrulukta vuruyor. 200'den fazla hedef vurarak bir günde benim rekorumu kırdı." diye konuştu.

📌İdlib'de SİHA'lar tarih yazdı



❗️72 saatte 200'den fazla rejim hedefini imha etti



🗣️@TyrannosurusRex: Hem SİHA'larımız hem hassas güdümlü mühimmatlarımız hem de elektronik harp kabiliyetimiz bir araya gelerek bu başarıyı getirdihttps://t.co/BuRNB7tMed pic.twitter.com/CvJyhBQmuw — Yeni Şafak (@yenisafak) 2 Mart 2020

"DAHA FARKLI SİLAHLAR KULLANABİLİRİM"

TOW füzelerinin yıllardır kendisine eşlik ettiğini hatırlatan Hamud, "Deneyimlerimi arttırmak için daha farklı silahlar kullanmak istiyorum. Önümüzdeki dönemde daha farklı silahlar kullanmayı da öğrenebilirim" dedi.

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"İDLİB HALKI TÜRK ORDUSUNA MİNNETTAR"

İdlib'deki son gelişmelere de değinen Hamud şu ifadelere yer verdi:

"İdlib'de her şey yolunda, özellikle de Türk ordusunun doğrudan müdahalesi ve bize desteğinden sonra.. İdlib'de çatışmalara her gün katılıyorum. Türk gözlem noktalarını görüyorum. Türk topçusundan Türk ordusuna ateşlenen her mermiyle Allah'a dua ediyorum. Allah onları korusun. Suriye halkı, bölgeye giren bir Türk askeri konvoyunu gördüğünde sevinç ve güven hissediyor. İdlib halkı Türk ordusuna minnettar."

OYNAT 00:00 Neler Oluyor | TSK binlerce asker ve tank yığdı: Suriye'de savaşın seyri değişiyor mu? İdlib'de büyük bir askeri hareketlilik söz konusu. Bir tarafta TSK ve muhalifler diğer tarafta Esed rejimi ve destekçileri Rusya ve İran.



Peki, Türkiye İdlib'e neden binlerce asker, tank ve zırhlı araç gönderdi? Türkiye Esed rejimle savaşa mı giriyor?



'Neler Oluyor' serisinin dördüncü bölümü ile karşınızdayız.

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ANTİ-TANK FÜZESİ NEDİR?

Güdümlü tanksavar füzesi tankların imhası amacıyla üretilen güdümlü füze sınıfında bir silahdır. Bu füze ya da silahların ana görevi ağır zırhlı tank veya zırhlı savaş araçlarını vurmak ve yok etmektir.

UZAK MESAFELERDEN İMHA EDEBİLİR

ATGM'ler genellikle atış menzillerine göre tek kişi tarafından omuzdan, bir askeri birlik tarafından kurulan üçayaklı ve araç üzerinde bulunan kaidelerden veya uçaklardan fırlatılabilir. Yeni geliştirilen tek kişilik taşınabilir ATGM'ler çok uzak mesafelerden sahip oldukları güçlü savaş başlıkları sayesinde günümüz modern ana muharebe tanklarını tek bir atışla saf dışı edebilir. Eski zamanlarda kullanılan tanksavar tüfeği, tanksavar roketi ve manyetik tanksavar mayınlarının etkisi ise hedefe olan uzaklıklarına göre değişmekteydi.

LAZER VE RADYO SİNYALLERİNDEN FAYDALANIYOR

Çok gelişmiş üçüncü nesil güdümlü füzeler lazer, elektronik görüş ya da W bandı radyo sinyallerinden faydalanmaktadır. Füze bir kez hedefi belirledikten sonra güdümleme işlemini devam ettirmeye gerek kalmaz. (Bu tür füzelere kısaca "Ateşle ve unut" adıda verilmektedir. ) Hedefe kitlendikten sonra silah operatörü bulunduğu yerden ayrılabilir. Bununla birlikte MCLOS ve SACLOS füzelerine kıyasla üçüncü nesil füzelerinden korunmak için daha çok elektronik savunma sistemleri geliştirilmiştir. Örneğin Amerikan Javelin, Alman PARS 3 LR, Israil Spike ve Hindistan a ait Nag sistemleri.

TANKLARI EN ZAYIF OLDUĞU NOKTADAN VURUR

Birçok modern ATGM'se zırh delmek için boşluklu imha hakkı bulunan (örneğin HEAT mermisi gibi) savaş başlıkları taşımaktadır. İkili patlayıcılı füzeler ise ERA zırhlarına karşı kullanılır. Meydana gelen ilk ve hafif patlama ile aracın ERA zırhı harekete geçirilip ardından ikincil patlama ile asıl zırh delinir. Üst saldırı modellerde ise (örneğin İsveç yapımı Bill ) füze aracın zırhının en zayıf olduğu taret çatısı veya kule üstünden vurmaya çalışır.

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