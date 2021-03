Kuzey denizlerinde gerilim: NATO Rus savaş uçaklarına geçit vermedi

Gündem

Alacağını isteyen çırağı saatlerce dövmüşlerdi: Paspas sopası ve balık kasasının silah sayılması istendi

Afyonkarahisar'da Şükrü Can K'nın (16), bir süre yanlarında çalıştığı Akif A. ve A.S. tarafından 200 lira alacağını isteyince dövüldüğü olaya ilişkin iddianame hazırlandı. İddianamede Akif A. ve A.S.'nin 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', Şükrü Can K.'nin ise 'haksız yere elde bulundurulan anahtarla kilit açmak suretiyle gece vakti hırsızlık' suçundan cezalandırılması talep edildi. Olayda kullanılan paspas sopası ve balık kasasının da silah sayılması istendi.