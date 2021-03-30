Dünya Kuzey denizlerinde gerilim NATO Rus savaş uçaklarına geçit vermedi
AVRUPA

Kuzey denizlerinde gerilim: NATO Rus savaş uçaklarına geçit vermedi

NATO'ya bağlı savaş uçakları, Rusya'ya ait savaş uçaklarını Kuzey Denizi, Karadeniz, Baltık Denizi ve Kuzey Atlantik bölgelerinde engelledi. Olağan dışı faaliyet olarak adlandırılan 10 farklı uçuşa, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu kuvvetler tarafından 6 kez önleme yapıldığı açıklandı.

Haber Merkezi AA
Kuzey denizlerinde gerilim: NATO Rus savaş uçaklarına geçit vermedi
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NATO'dan yapılan açıklamaya göre, Rus bombardıman ve savaş uçaklarının "alışılmadık" uçuşlarının tespit edilmesi üzerine pazartesi günü NATO uçakları 10 kez havalandı.

6 farklı gruba önleme

Rus askeri uçaklarından 6 farklı gruba ittifakın hava sahası yakınında 6 saatten kısa sürede önlemeler yapıldı.

Önlemeler Norveç kıyılarında Rus Tu-95 tipi iki bombardıman uçağı ile Tu-160 tipi uçaklara karşı Norveç F-16'ları tarafından yapıldı. Bu sırada Belçika ve İngiltere'ye ait Typhoon ve F-16 uçakları da havalandı.

Bir gerilim de Karadeniz'de: Türk uçakları da havalandı

Karadeniz üzerinde ise 3 Rus askeri uçağının NATO radarlarınca tespit edilmesi üzerine Türkiye, Romanya ve Bulgaristan'a ait savaş uçakları havalandı. Söz konusu uçaklar, Rus uçaklarını bölgeyi terk edene kadar takip etti.

İtalya'ya ait savaş uçakları da Baltık Denizi'nde Kaliningrad civarında uçan ve savaş uçaklarının eşlik ettiği Rus Il-38 tipi deniz devriye uçağına önleme yaptı.

Açıklamada, Rus askeri uçaklarının genellikle pozisyonlarını ve yüksekliklerini gösteren alıcı-verici kodunu iletmediği, uçuş planı sunmadığı, hava trafik kontrolörleriyle iletişim kurmadığı ve böylece sivil uçaklara tehlike arz ettiği bildirildi.

Önleme yapılan Rus uçaklarının NATO hava sahasına girmediği ifade edilen açıklamada, önlemelerin güvenli ve rutin biçimde gerçekleştiği kaydedildi.

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