Dünya NATO Genel Sekreteri Avrupanın korunması için Türkiye kritik önemde
AVRUPA

NATO Genel Sekreteri: Avrupa’nın korunması için Türkiye kritik önemde

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, Türkiye’nin önemini vurguladığı söylemlerine yenisini ekledi. Stoltenberg, "Türkiye, Avrupa'nın korunması ve savunması için kritik önemde" dedi.

Haber Merkezi AA
NATO Genel Sekreteri: Avrupa’nın korunması için Türkiye kritik önemde
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bugün başlayacak iki günlük NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'ndan önce gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Avrupa'nın savunmasında NATO'nun çok önemli yer edindiğini belirten Stoltenberg, bunun sadece NATO değil Avrupa Birliği (AB) tarafından da kabul edildiğini söyledi.

NATO savunmasında Türkiye vurgusu

Stoltenberg, Avrupa'nın savunmasıyla ilgili "Kuzeyde İzlanda, güneyde Türkiye, batıda tabii ABD, Kanada ve İngiltere. Bu ülkelerin hepsi Avrupa'nın korunması ve savunması için kritik önemde" ifadesini kullandı.

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