NATO Genel Sekreteri: Avrupa’nın korunması için Türkiye kritik önemde

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bugün başlayacak iki günlük NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'ndan önce gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Avrupa'nın savunmasında NATO'nun çok önemli yer edindiğini belirten Stoltenberg, bunun sadece NATO değil Avrupa Birliği (AB) tarafından da kabul edildiğini söyledi.

NATO savunmasında Türkiye vurgusu

Stoltenberg, Avrupa'nın savunmasıyla ilgili "Kuzeyde İzlanda, güneyde Türkiye, batıda tabii ABD, Kanada ve İngiltere. Bu ülkelerin hepsi Avrupa'nın korunması ve savunması için kritik önemde" ifadesini kullandı.

DÜNYA NATO: Avrupa'yı Türkiye koruyor