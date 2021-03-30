​Tanklar tatbikata çıkıyor

NATO’nun kararlı savunma oyuncusu misyonuyla 3 yılda bir icra ettiği ve 19 Mart’tan beri süren en önemli tatbikatlarından Steadfast Defender 2021’e TSK, NATO’nun kriz durumunda görevlendireceği hazır kuvvetin komutanlığı olarak katılıyor. Geçtiğimiz hafta alarm safhasına geçilen tatbikatın hazır kuvvetini, NATO Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Gücü (VJTF) 2021’de görev alan 3’üncü Kolordu Komutanlığı ile 66’ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı oluşturuyor. İstanbul ve Çorlu’da konuşlu iki komutanlık da tatbikatın hava ve deniz vasıtalarına yükleme safhası için limanlara intikal hazırlıklarını geçen hafta tamamladı.

GÜNDEM MGK toplanıyor

ALARMLA HAREKETE GEÇİLECEK

Tatbikat kapsamında olası bir kriz anında NATO destek misyonunun kara, deniz ve hava yolu ile intikal edilebilirliğinin test edilmesi amaçlanıyor. Tatbikatın bugün ve yarınki faaliyetleri kapsamında NATO üs komutanlığından gelecek alarm seviyesi ikazıyla birlikte ittifakın çok yüksek hazırlıklı kuvvetleri olan 3’üncü Kolordu Komutanlığı unsurları, İstanbul’da Hasdal Kışlası’ndan Atatürk Havalimanı ile Haydarpaşa Limanı’na, Çorlu 66. Mekanize Piyade Tugayı unsurları ise Çorlu Havalimanı ve Tekirdağ Limanı’na intikal edecek.

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EKONOMİ Savunmadan atak gelecek

‘Harbe hazırız’ ilanı