Dünya Kuzey Kore Güney Kore sınırındaki yabancı maddelerden kovid bulaştığını iddia etti
ASYA

Kuzey Kore Güney Kore sınırındaki yabancı maddelerden kovid bulaştığını iddia etti

Kuzey Kore, koronavirüs salgının halkın Güney Kore sınırına düşen yabancı şeylere dokunmasıyla başladığını iddia etti. Kuzey Kore devlet medyasına göre, salgının başlarında Güney Kore sınırı yakınında kimliği belirsiz maddelerle temas eden iki kişi kovid'e yakalandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kuzey Kore Güney Kore sınırındaki yabancı maddelerden kovid bulaştığını iddia etti
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Kuzey Kore, vatandaşlarından Güney Kore sınırının ötesine uçmuş olabilecek nesnelere karşı dikkatli olmasını istedi. Kuzey Kore devlet medyasına göre 18 yaşındaki bir asker ve beş yaşındaki bir çocuk, nisan ayı başlarında Kangwon Eyaleti'nin Kumgang ilçesindeki Ipho-ri bölgesindeki bir tepede yabancı nesneleri bulduktan sonra koronavirüs testleri pozitif çıktı.

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O zamandan beri devlet medyası şunları söyledi:

  • "Kötü huylu Kovid-19 virüsü Kuzey Kore'de hızla yayıldı."

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Soruşturma sonucunda, ülkedeki insanlara "Sınır boyunca bulunan alanlarda rüzgar, iklim olayları ve balonlarla gelen yabancı şeylere karşı dikkatli olma" talimatı verildi. Ayrıca garip bir nesne fark eden herkesin bunu derhal bildirmesi gerektiği söylendi.

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