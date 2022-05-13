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Kuzey Kore’de Covid-19 kaynaklı ilk can kaybı: Kim Jong Un'dan itiraf gibi sözler

Tüm dünyada iki yıldır etkili olan koronavirüs salgınıyla ilgili bir ilk yaşandı. Kuzey Kore’de ilk Covid-19 vakasının doğrulanmasının ardından ülkede virüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti.

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Haber Merkezi İHA
Kuzey Kore’de Covid-19 kaynaklı ilk can kaybı: Kim Jong Undan itiraf gibi sözler
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ilk kez maske takarken görüntülendi.

Kuzey Kore’de dün, Covid-19 salgının başından bu yana ilk kez bir Covid-19 vakasının doğrulanmasının ardından ülkede salgın paniği büyüdü. Devlet kontrolündeki Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), bugün yayınladığı haberde Covid-19’a yakalanan en az bir kişinin öldüğünü, yüzbinlerce kişinin ise yüksek ateş belirtisi gösterdiğini açıkladı.

350 BİN KİŞİDE BENZER BELİRTİLER

Nisan ayının sonundan bu yana nedeni bilinmeyen yüksek ateş belirtisinin ülke çapında hızla yayılması sonrasında yaklaşık 187 bin 800 kişinin izole şekilde tedavi altına alındığı kaydedilen haberde, sadece geçtiğimiz salı günü bu tür semptomları bildiren 18 bin kişi dahil toplamda yaklaşık 350 bin kişide benzer belirtilere rastladığı ifade edildi.

EN AZ ALTI KİŞİ ÖLDÜ

162 bin 200 kişinin tedavi edilerek semptomları atlattığı vurgulanırken, kaç pozitif hasta olduğuna dair ise kesin bilgi paylaşılmadı.

Ayrıca ateş semptomları gösteren en az altı kişinin öldüğü ve bu vakalardan birinin virüsün Omicron mutasyonuna yakalandığının tespit edildi kaydedildi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, ülkedeki ilk Kovid-19 vakasının tespit edildiğini açıkladığı toplantıda devlet televizyonunda ilk kez maske takarken göründü.
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, ülkedeki ilk Kovid-19 vakasının tespit edildiğini açıkladığı toplantıda devlet televizyonunda ilk kez maske takarken göründü.

KİM'DEN ÖZ ELEŞTİRİ

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un alınan tedbirleri denetlemek üzere geçtiğimiz salı günü ülkenin salgın komuta merkezini ziyaret ettiği ve dün de acil durum ilan ettiği hatırlatılan haberde, Kim’in "Ateş belirtisinin başkent bölgesinde hızla yayılmasının, halihazırda kullanılan salgın önleme sisteminin zafiyetini gösterdiği" eleştirisinde bulunduğu belirtildi.

DEVLET MEDYASI DOĞRULAMIŞTI

Covid-19 salgının başından bu yana ülkede enfeksiyon görülmediğini savunan Kuzey Kore, ülkede ilk vakanın doğrulandığını dün resmi haber ajansı KCNA aracılığıyla dünyaya duyurmuştu. Enfeksiyonun Covid-19’un Omicron mutasyonu olduğu açıklanırken, olabilecek bir salgına karşı acil durum ilan edildiği ifade edilmişti.

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