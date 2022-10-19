Dünya Kuzey Koreden Güney Kore deniz sınırına top atışı
ASYA

Kuzey Kore’den Güney Kore deniz sınırına top atışı

Kuzey Kore’nin Kore Yarımadası’nın doğu ve batısına doğru 250 top atışı gerçekleştirdiği bildirildi. Top mermileri iki bölge arasındaki deniz sınırı olarak adlandırılan tam bölgenin Kuzey Kore tarafına düşerken, Güney Kore ordusu Pyongyang’a bombardımanları durdurma konusunda çağrıda bulundu.

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Haber Merkezi İHA
Kuzey Kore’den Güney Kore deniz sınırına top atışı
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Kuzey Kore’nin art arda gerçekleştirdiği silah testleri uluslararası kamuoyunu meşgul etmeyi sürdürürken, Pyongyang’dan gerilimi tırmandıracak yeni bir hamle geldi. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore’nin dün 250 top atışı gerçekleştirdiğini duyurdu. Saat 22.00 sıralarında Güney Hwanghae eyaletinden yarımadanın batısındaki Sarı Deniz’e yaklaşık 100 top mermisi ateşlendiği bildirilirken, saat 23.00’te ise güneydoğudaki Kangwon eyaletinden Japon Denizi istikametine 150 atış yapıldığı kaydedildi. Top mermilerinin deniz sınırı olarak belirlenen tampon bölgenin Kuzey Kore tarafına düştüğü öğrenilirken, Güney Kore ordusundan yapılan açıklamada, "Kuzey Kore’nin devam eden provokasyonlarının Kore Yarımadası’nın ve uluslararası toplumun barış ve istikrarını baltalayan eylemler olduğu" belirtilerek, Pyongyang’a bombardımanları derhal durdurma çağrısı yapıldı.

Tansiyon düşmüyor

Bu yılın başından bu yana aralarında farklı menzillerdeki balistik füze ve seyir füzelerinin de bulunduğu 27 füze denemesi gerçekleştiren Kuzey Kore, Güney Kore ordusunun 13 Ekim’de kendi sınırı yakınında top atışları yapmasına tepki göstermişti. Kore Halk Ordusu (KPA) sözcüsü imzasıyla devlet kontrolündeki Kore Merkezi Haber Ajansı’na (KCNA) yapılan yazılı açıklamada, "Güney Kore ordusunun cephe hattındaki bu kışkırtıcı eylemini ciddiye alarak, güçlü askeri önlemler alındığı" kaydedilmişti. Açıklamada Pyongyang’ın bölgede savaş jetlerini uçurması ve füze denemeleri yapmasına atıfla, "KPA, pervasız hareketlerle cephe bölgesinde askeri gerilimi kışkırtan Güney Kore ordusuna sert bir uyarı gönderdi" ifadeleri kullanılmıştı. Son olarak dün, Güney Kore ve ABD’nin, bu ay sonunda ABD F-35B hayalet avcı uçaklarını da içeren büyük ölçekli bir hava tatbikatına başlayacağı kamuoyuna yansımıştı. Bu nedenle Kuzey Kore’nin son adımı Seul - Washington ittifakına yeni bir gözdağı olarak yorumlandı.

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