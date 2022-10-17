Kuzey Kore'nin nükleer denemelerinin artması üzerine Güney Kore askeri tatbikatlara başladı

Yaklaşık on gün içinde tamamlanacak olan tatbikat, ABD ve Japonya ile ortak faaliyetler de dahil olmak üzere Güney Kore'nin son haftalarda düzenlediği bir dizi askeri tatbikatın sonuncusu.

En son saha eğitimi, Kuzey Kore'nin bu yıl benzeri görülmemiş bir hızla silah testleri yapması, kısa menzilli bir balistik füze ve geçtiğimiz günlerde Kore sınırının yakınında yüzlerce ağır topçu mermisi ateşlemesiyle geldi.

Pyongyang, Güney Kore ve ortak askeri faaliyetlerini, provokasyon ve tehditkar karşı önlemler olarak nitelendirerek öfkeyle tepki gösterdi. Seul, tatbikatlarının düzenli ve savunma odaklı olduğunu söylüyor.

Olası saldırılara hazırlık yapılıyor

Güney Kore'nin Genelkurmay Başkanları, bazı ABD güçlerinin katıldığı Güney Kore birliklerinin, Hoguk tatbikatları sırasında birliklerin olası saldırılara hazırlıklı olmaya ve ortak operasyonlar yürütme yeteneklerini geliştirmeye odaklanacağını söyledi.

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Açıklamada, "Güçler, Kuzey Kore'nin nükleer saldırı, füze ve diğer çeşitli tehditlerine karşı koymak için simüle edilmiş gerçek dünya gündüz ve gece manevraları yapacak, böylece savaş ve barış zamanlarında görev yeteneklerinde ustalaşabilecek ve bazı ABD kuvvetleriyle birlikte çalışabilirliği geliştirebilecekler" dedi.

Geçen hafta, Kuzey'in bir füze fırlatması, 500'den fazla top mermisi atması ve çok sayıda savaş uçağının çatışmaya meyilli deniz sınırı yakınlarında uçması sonrasında gerginlikler alevlendi.

'Düşmanca eylem' olarak nitelendi

Seul, Pyongyang'ı kınadı ve yaklaşık beş yıl içinde ilk tek taraflı yaptırımlarını uygulayarak, hareketleri sınır bölgesinde "düşmanca eylemleri" yasaklayan 2018 ikili askeri anlaşmasının ihlali olarak nitelendirdi.

Ancak Kuzey Kore, Güney Kore'nin ordusunu kendi topçu ateşiyle gerilimi tırmandırmakla suçladı.

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Güney Koreli milletvekilleri, Kuzey'in 2017'den bu yana ilk nükleer denemesi olacak hazırlıkları tamamladığını ve bunu Çin'in Pazar günü başlayan iktidardaki kilit Komünist Parti kongresi ile 7 Kasım ABD ara seçimleri arasında gerçekleştirebileceğini söylediler. Ancak bazı analistler Çin kongresi sona ermeden herhangi bir test beklemiyorlar.

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