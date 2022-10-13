Dünya Kuzey Kore dur durak bilmiyor Uzun menzilli seyir füzeleri ateşlendi
ASYA

Kuzey Kore dur durak bilmiyor: Uzun menzilli seyir füzeleri ateşlendi

Kuzey Kore iki uzun menzilli stratejik seyir füzesinin başarılı bir şekilde test edildiğini açıkladı. Lider Kim Jong-Un’un test atışlarını bizzat denetlediği bildirildi.

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Haber Merkezi İHA
Kuzey Kore dur durak bilmiyor: Uzun menzilli seyir füzeleri ateşlendi
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Eylül ayı sonundan itibaren gerçekleştirdiği balistik füze denemeleri ile bölgede tansiyonu yükselten Kuzey Kore’den yeni bir açıklama geldi. Devlet kontrolündeki Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), iki uzun menzilli stratejik seyir füzesinin dün başarılı bir şekilde test edildiğini açıkladı.

Lider Kim Jong-Un’un test atışlarını bizzat denetlediği belirtilirken, ülkenin batı kıyısından fırlatılan füzelerin yaklaşık 2 saat 50 dakika yol kat ettikten sonra 2 bin kilometre uzaktaki hedefleri isabetli bir şekilde vurduğu kaydedildi. "Füze testlerinin, Kore Halk Ordusu’nun taktik nükleer operasyon birimlerinde konuşlandırılan uzun menzilli stratejik seyir füzelerinin savaş verimliliği ve gücü ile genel operasyonel uygulama sisteminin teknik güvenliğini daha da artırma amacı taşıdığı" belirtilirken, lider Kim Jong-Un’un deneme sonucundan büyük memnuniyet duyduğu açıklandı.

Kim: "Düşmanlarımıza bir başka açık uyarı"

Yaptığı açıklamada son denemenin düşmanlarına yönelik bir başka açık uyarı olduğunu kaydeden Kim ise, test atışları ile Kuzey Kore’nin savaş caydırıcılığının mutlak güvenilirliğinin ve savaş kapasitesinin pratik doğrulamasının yapıldığının altını çizdi.

Nükleer stratejik silahlı kuvvetlerin operasyonel alanını genişletmeye devam etmeleri gerektiğini yineleyen Kim, bunun herhangi bir önemli askeri krizi ve savaşı kararlı bir şekilde caydırmak ve inisiyatifi ele almak için önemli olduğunu ifade etti. Ülkenin nükleer stratejik silahlı kuvvetlerinin askeri hazırlıkları daha da mükemmelleştireceğine dair beklenti ve inancını dile getiren Kim, başarılı test atışına katkıda bulunan görevlilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kim Jong-Un gözdağı veriyor: Kuzey Kore yeni tip karadan karaya orta menzilli balistik füzeyi denedi
DÜNYA
Kim Jong-Un gözdağı veriyor: Kuzey Kore yeni tip karadan karaya orta menzilli balistik füzeyi denedi

Yanından hiç ayrılmıyor: Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yanındaki gizemli kadın kim?
FOTOĞRAF 12
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Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un’un son zamanlarda yanında sıkça görülen bir kadın oldukça dikkat çekiyor.
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Bu gizemli kadın geçen hafta büyük bir açık hava konseri sırasında Kuzey Kore liderinin yanındaydı.
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Kim'in nükleer silahlardan asla vazgeçmeyeceğine yemin ettiği Yüksek Halk Meclisi'ne yaptığı bir konuşmada da aynı kadın belge taşırken görüldü.
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Kuzey Kore'nin sıkı bir şekilde kontrol edilen devlet medyası, kadını bazen Kim'in yanında, bazen de arka planda gösteren fotoğrafları veya videoları aylardır yayınlıyor ancak onun ismini asla açıklamadı.
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30'lu veya 40'lı yaşlarında olduğu düşünülen kadının kimliğiyle ilgili henüz hiçbir açıklama yapılmadı.
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ABD merkezli web sitesi NK News, “Genellikle, Kuzey Kore liderinin her zaman telefon, sigara veya ilaç gibi ihtiyaç duyduğu eşyaları içeren bir el çantası taşırken görülüyor” değerlendirmesinde bulundu.
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KIZ KARDEŞİ OLABİLİR

Diğer taraftan, kadının 30'lu veya 40'lı yaşlarında olduğu ve Kim'in akrabalarından biri olabileceği tahmin edildi.
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Kuzey Kore liderinin, her ikisi de 1970'lerde doğan Kim Sol-song ve Kim Chun-song adında en az iki üvey kız kardeşi olduğu düşünülüyor.
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NK News, Kim’in ablası Kim Sol-song'un \"perde arkasında parti liderliğinde aktif olarak kalmış\" olabileceğini söyledi. Kim Chun-song hakkında ise çok az şey biliniyor.

1948'de Kim Il-sung tarafından kurulan Kim hanedanı, üç kuşak boyunca demir yumrukla hüküm sürdü ve kadınları nadiren üst düzey görevlere atadı.

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Ancak Kim Jong-un, birkaç kadının hem resmi hem de gayri resmi olarak güçlü pozisyonlara girmesine izin verdi.

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Bunlardan en ünlüsü ise ağabeyinin ardından, Kuzey Kore rejiminde tek başına en önemli figür haline gelen ve Kim'in baş propagandacısı olarak görülen 34 yaşındaki kız kardeşi Kim Yo-jong. Kim'in hem yurt içinde hem de yurt dışında özenle oluşturulmuş kamu imajının arkasındaki beyin olduğu söyleniyor.

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Bunun yanı sıra, Kuzey Kore lideri bu yıl, ülkenin ilk kadın dışişleri bakanı olan 57 yaşındaki Choe Son-hui'yi atadı.

Yanından hiç ayrılmıyor: Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yanındaki gizemli kadın kim?
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'un son görüntülerinde, genellikle sade bir takım elbise, gözlük ve siyah bir el çantasıyla görülen kadın merak uyandırdı. 30'lu veya 40'lı yaşlarında olduğu düşünülen kadınla ilgili dikkat çekici iddialar var.
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