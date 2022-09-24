Güney Kore: Kuzey Kore denizaltıdan balistik füze fırlatmaya hazırlanıyor

Hayat

9 ayda 27 milyon kişi sinemada film izledi

Sinema sektörü bu yıl salgın dönemi öncesine dönüş sinyali veriyor. Bilet satışında 2021’e göre yüzde 600 civarı artış var. Önceki yıl aynı dönemde 3 milyon 600 bin bilet satılırken, 2022’de şu ana kadar 27 milyon kişi sinemada film izledi. Hasılattaki artışsa yüzde 900’le 84 milyon TL’den 840 milyon TL’ye yükseldi.