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ASYA

Güney Kore: Kuzey Kore denizaltıdan balistik füze fırlatmaya hazırlanıyor

Güney Kore, Kuzey Kore'nin denizaltıdan balistik füze (SLBM) fırlatmaya yönelik hazırlık yaptığını bildirdi. Hazırlığın, ABD'ye ait nükleer güçle çalışan uçak gemisi Ronald Reagan'ın, ortak donanma tatbikatı için Güney Kore'nin Busan kentine demirlemesi sonrasına denk gelmesi dikkati çekti.

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Haber Merkezi AA
Güney Kore: Kuzey Kore denizaltıdan balistik füze fırlatmaya hazırlanıyor
Güney Kore: Kuzey Kore denizaltıdan balistik füze fırlatmaya hazırlanıyor

Kuzey Kore'nin yıl başından beri Asya-Pasifik bölgesine yönelik füze tehditleri, kara ve kıyı komşusu ülkeleri endişelendirmeye devam ediyor.

Güney Kore Devlet Başkanlığı bu sabah, Kuzey Kore'nin, doğu kıyılarındaki bir denizaltıdan balistik füze denemesi gerçekleştirmeye yönelik hazırlık yaptığını duyurdu.

Yonhap ajansı, Güney Koreli bir askeri yetkilinin, "Kuzey Kore'nin denizaltıdan fırlatılan balistik füze (SLBM) araç ve faaliyetlerinin yakından izlendiği" açıklamasına yer verdi.

Hazırlığın, ABD'ye ait nükleer güçle çalışan uçak gemisi Ronald Reagan'ın, ortak donanma tatbikatı için Güney Kore'nin Busan kentine demirlemesi sonrasına denk gelmesi dikkati çekti.

Son aylarda uluslararası kamuoyunda, Pyongyang yönetiminin, şimdiye kadar yedinci ve 2017 sonrası ilk nükleer füze denemesi gerçekleştireceğine yönelik endişeler artıyor.

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