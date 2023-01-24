Lavrov'dan Yunanistan'a tepki: ABD'ye boyun eğdiler

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov , Yunanistan'ın Rusya'ya karşı yaptırım uygulayan ülkeler arasına katılmasını eleştirdi.

"Değişimi not ettik"

Lavrov, Rusya'nın Atina Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabı aracılığıyla yaptığı paylaşımda, "Yunanlarla dosttuk. Ülkenin liderlerindeki değişimi not ettik. Amerikan reçetesine boyun eğmeyi kabul etti ya da buna mecbur kaldılar. Rusya'ya karşı saldırganlığı bu kadar memnuniyetle kabul edenlerle ilgili sonuçlarımızı çıkardık." ifadelerini kullandı.

Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin son yıllarda Rusya'ya karşı en dostane davranan ülkeler arasında olduğunu savunan Lavrov, çok sayıda ortak kültürel ve eğitim odaklı etkinliğin yapıldığına da dikkati çekti.

"İş birliğimiz gelişiyordu"

Lavrov, paylaşımında "Ekonomik iş birliği karşılıklı çıkarlar yararına aktif bir şekilde gelişiyordu. Yaptırımları imzalayanların 'cephesine' ve Rus karşıtı eylemlerde bulunan liderler grubuna geçişlerinin hızı tuhaftı. Yunanların çıkarlarını değil, saldırgan karşıtlığın empoze edilen çizgisini yansıtıyor." ifadelerine yer verdi.







