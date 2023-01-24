|
Dünya

Lavrov'dan Yunanistan'a tepki: ABD'ye boyun eğdiler

ABD'nin her talebini yerine getiren ve Washington yönetiminin uydusu gibi davranan Yunanistan hükümetine Rusya'dan tepki geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov "Amerikan reçetesine boyun eğmeyi kabul ettiler ya da buna mecbur kaldılar." dedi.

17:43 . 24/01/2023 Salı
Diğer
Sergey Lavrov

Sergey Lavrov

Rusya Dışişleri Bakanı
Sergey Lavrov
, Yunanistan'ın Rusya'ya karşı yaptırım uygulayan ülkeler arasına katılmasını eleştirdi.

"Değişimi not ettik"

Lavrov, Rusya'nın Atina Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabı aracılığıyla yaptığı paylaşımda, "Yunanlarla dosttuk. Ülkenin liderlerindeki değişimi not ettik. Amerikan reçetesine boyun eğmeyi kabul etti ya da buna mecbur kaldılar. Rusya'ya karşı saldırganlığı bu kadar memnuniyetle kabul edenlerle ilgili sonuçlarımızı çıkardık." ifadelerini kullandı.

Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin son yıllarda Rusya'ya karşı en dostane davranan ülkeler arasında olduğunu savunan Lavrov, çok sayıda ortak kültürel ve eğitim odaklı etkinliğin yapıldığına da dikkati çekti.

"İş birliğimiz gelişiyordu"

Lavrov, paylaşımında "Ekonomik iş birliği karşılıklı çıkarlar yararına aktif bir şekilde gelişiyordu. Yaptırımları imzalayanların 'cephesine' ve Rus karşıtı eylemlerde bulunan liderler grubuna geçişlerinin hızı tuhaftı. Yunanların çıkarlarını değil, saldırgan karşıtlığın empoze edilen çizgisini yansıtıyor." ifadelerine yer verdi.



#Yunanistan
#Sergey Lavrov
#ABD
1 saat önce
default-profile-img
Lavrov'dan Yunanistan'a tepki: ABD'ye boyun eğdiler
Başörtüsüne Anayasal güvence komisyonda kabul edildi
PKK elebaşı Duran Kalkan'dan muhalefete çağrı: 2023 değişim yılı olmalı
Fatih Terim tarihe geçti: En iyileri seçecek
Santos'un yeni adresi belli oldu
Üç aylarda hadis halkaları kuruluyor
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.