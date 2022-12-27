Dünya Çin ülkeye girişlerde karantinayı kaldırıyor
ASYA

Çin ülkeye girişlerde karantinayı kaldırıyor

Çin 8 Ocak’tan itibaren ülkeye girecek kişilerin karantina yapmasına gerek kalmayacağını açıkladı. Ülkede son haftalarda Covid önlemleri azaltılırken vakalardaysa büyük bir artış yaşanıyor.

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Haber Merkezi Diğer
Çin ülkeye girişlerde karantinayı kaldırıyor
Foto/arşiv

Kısa süre önceye kadar “sıfır Covid” politikasıyla çok sıkı önlemler uygulayan Çin, bir dizi protestonun ardından Covid önlemlerini aşama aşama gevşetmeye başladı.

Pandeminin başında üç hafta olarak uygulanan ülkeye girişte karantina zorunluluğu, yıllar içinde 5 güne kadar düşürülmüştü.

Yeni kurallar kapsamında Covid, “A sınıfı bulaşıcı hastalıklar” arasından çıkarılarak “B sınıfına” alındı.

Ülkede son haftalarda Covid önlemleri azaltılırken vakalardaysa büyük bir artış yaşanıyor.

Sağlık çalışanları hastalarla başa çıkmakta zorlandıklarını söylerken Çin günlük vaka sayısı verilerini yayınlamayı bıraktı. Günlük Covid-19 ölümlerinin ise binlerce kişi olduğu tahmin ediliyor.

Analistler, Çin’in Covid politikasındaki U dönüşünün Devlet Başkanı Şi Jinping’i de zor bir durumda bıraktığını aktarıyor.

Şi, sağlık yetkililerine “hayatları kurtarmak için ne yapılması gerekiyorsa” yapmaları talimatını verdi.

Şi'nin yakın zamana kadar savunduğu sıfır Covid politikası, insanların hayatlarını fazlasıyla kısıtladığı ve ekonomiye de zarar verdiği için eleştiriliyordu.

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