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POLİTİKA

Lavrov: Batı ve Ukrayna Rusya'yı yok etmek istiyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov devlet ajansına yaptığı açıklamada, ''ABD ve Ukrayna ile birlikte NATO müttefikleri, Rusya'yı savaş alanında yok etmek için yenmeyi amaçlamaktadır'' ifadelerine yer verdi.

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Lavrov: Batı ve Ukrayna Rusyayı yok etmek istiyor
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaşa yönelik açıklamalarda bulundu. Lavrov konuşmasında, "Kolektif Batı ülkelerinin ve onların kontrolü altındaki Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin eylemleri, Ukrayna krizinin küresel doğasını doğruluyor" ifadelerini kullandı.

Al-Arabiya'nın haberine göre Lavrov, "ABD ve NATO müttefiklerinin stratejik hedefinin, ülkemizi önemli ölçüde zayıflatmak ve Rusya'yı savaş alanında yok etmek olduğu bir sır değil" şeklinde konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'yı işgalini 24 Şubat'ta başlattı ve bunu, Rusya için bir tehdit olduğunu söylediği Ukrayna'yı silahsızlandırmak için "özel bir operasyon" olarak nitelendirdi. Kiev ve Batılı müttefikleri, Moskova'nın işgalinin yalnızca emperyalist bir toprak gaspı olduğunu söylüyor.

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