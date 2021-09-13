Dünya Letonyada sokak ortasında askeri tatbikat Vatandaşlar neye uğradığını şaşırdı
AVRUPA

Letonya'da sokak ortasında askeri tatbikat: Vatandaşlar neye uğradığını şaşırdı

Letonya’da sokak ortasında tam teçhizatlı ve makineli tüfek taşıyan askerler caddede yürüyenleri korkuttu. Olayın Letonya ordusunun düzenlediği askeri tatbikat olduğu ortaya çıktı. Bölge sakinleri duruma tepki gösterdi. Bakanlık ise korku dolu anlar yaşayan vatandaşlardan özür diledi.

Haber Merkezi İHA
Letonyada sokak ortasında askeri tatbikat: Vatandaşlar neye uğradığını şaşırdı
Görüntüler, sosyal medya kullanıcılarının da tepkisini çekti.

Letonya ordusu tarafından başkent Riga’nın ana caddelerinde gerçekleştirilen Namejs-2021 Askeri Tatbikatı sırasında ilginç görüntüler ortaya çıktı. Sokak ortasında tam teçhizatlı askerlerin makineli tüfekler taşıması ve havaya ateş açması caddede yürüyenleri korkuttu.

Annesinin kucağındaki bir çocuk, silahlı bir askeri görünce çığlık atarken, sokak ortasındaki tatbikata ait görüntüler sosyal medyada yayıldı. Görüntüler, sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

BAKANLIK HALKI ANLAYIŞA DAVET ETTİ

Letonya Savunma Bakanlığı, olayın Letonya ordusunun düzenlediği askeri tatbikatın bir parçası olduğunu açıkladı.

Bakanlık askerlerin tatbikat için sokakta olduğunu belirterek, askeri tatbikat nedeniyle korku dolu anlar yaşayan Riga sakinlerinden özür diledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bu tür tatbikatlar sırasında ses çıkaran ancak tehlike oluşturmayan mermiler kullanıyoruz ancak bu durum yanlış anlaşıldı. Bu nedenle özür dileriz ama halkımızı da tatbikatlar için anlayış göstermeye davet ediyoruz" denildi.

  • Öte yandan Letonya Silahlı Kuvvetleri’nin komuta kademesi bu tatbikatlarda, askerlerin son durumlarını değerlendirmeyi ve birimlerin birlikte çalışabilirliğini artırmayı amaçlıyor.

Letonya’da sokak ortasında yapılan askeri tatbikat vatandaşları korkuttu
OYNAT 00:35
Letonya’da sokak ortasında yapılan askeri tatbikat vatandaşları korkuttu
Letonya'da sokak ortasında tam teçhizatlı ve makineli tüfek taşıyan askerler caddede yürüyenleri korkuturken, olayın Letonya ordusunun düzenlediği askeri tatbikatın bir parçası olduğu ortaya çıktı. Bölge sakinleri olaya tepki gösterdi.

Letonya ordusu tarafından başkent Riga'nın ana caddelerinde gerçekleştirilen Namejs-2021 Askeri Tatbikatı sırasında ilginç görüntüler ortaya çıktı. Sokak ortasında tam teçhizatlı askerlerin makineli tüfekler taşıması ve havaya ateş açması caddede yürüyenleri korkuttu.

Letonya Savunma Bakanlığı, askeri tatbikat nedeniyle korku dolu anlar yaşayan Riga sakinlerinden özür diledi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'Bu tür tatbikatlar sırasında ses çıkaran ancak tehlike oluşturmayan mermiler kullanıyoruz ancak bu durum yanlış anlaşıldı. Bu nedenle özür dileriz ama halkımızı da tatbikatlar için anlayış göstermeye davet ediyoruz' denildi.

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