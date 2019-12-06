Dünya Libya Dışişleri Bakanı Yunanistanın Büyükelçimizi sınırdışı etme kararı kabul edilemez
AFRİKA

Libya Dışişleri Bakanı: Yunanistan'ın Büyükelçimizi sınırdışı etme kararı kabul edilemez

Libya Dışişleri Bakanı, "Yunanistan'ın Büyükelçimizi sınır dışı etme kararı kabul edilemez" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto arşiv.
Foto arşiv.

Libya Dışişleri Bakanı, "Yunanistan'ın Büyükelçimizi sınır dışı etme kararı kabul edilemez" açıklamasında bulundu.

Ne olmuştu?

Yunanistan, Türkiye ile Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanları sınırlandırması konusunda anlaşma imzalayan Libya'nın Atina Büyükelçisi'ni sınır dışı etme kararı aldı.

  • Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Libya'nın Atina Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığına çağrılarak, Yunan hükümetinin bu konudaki kararının kendisine bildirildiğini ve ülkeyi terk etmesi için 72 saat süre tanındığını açıkladı.

Kararın, Yunanistan'ın Trablus hükümetine karşı hoşnutsuzluğunun ifadesi olduğunu belirten Dendias, bu adımın Libya'nın Yunanistan'ın koyduğu kurallara riayet etmemesi nedeniyle atıldığını söyledi.

"Diplomatik ilişkilerin kesilmesi anlamına gelmiyor"

Dendias, sınır dışı kararının Libya ile diplomatik ilişkilerin kesilmesi anlamına gelmediğine dikkati çekti.

Dışişleri Bakanı Dendias, daha önce anlaşma metnini kendilerine iletmesi için Libya'ya cuma gününe kadar süre vermiş aksi halde Atina Büyükelçisi'nin sınır dışı edileceğini söylemişti.

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