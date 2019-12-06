Dünya Yunanistan Türkiye ile anlaşma yapan Libya Büyükelçisini sınır dışı etme kararı aldı
AVRUPA

Yunanistan: Türkiye ile anlaşma yapan Libya Büyükelçisi'ni sınır dışı etme kararı aldı

Yunanistan: Türkiye ile anlaşma yapan Libya Büyükelçisi'ni sınır dışı etme kararı aldı

Yunanistan, Türkiye ile anlaşma yapan Libya’nın Atina Büyükelçisini sınır dışı etme kararı aldı.

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Foto arşiv.
Foto arşiv.

Türkiye'nin Libya ile yaptığı Doğu Akdeniz mutabakatının etkileri kendini göstermeye devam ediyor.

Türkiye-Libya anlaşması Yunan'ı çıldırttı: Savaş şimdi değilse ne zaman?
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Türkiye-Libya anlaşması Yunan'ı çıldırttı: Savaş şimdi değilse ne zaman?
  • Yunanistan, Libya'nın Atina Büyükelçisi'ni sınır dışı etme kararı aldığını açıkladı.

Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Libya Büyükelçisi Muhammed Yunus Menfi'nin 72 saat içerisinde ülkeyi terk etmesi gerektiğini söyledi.

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Türkiye ile Libya arasında deniz yetki alanları sınırlandırmasına dair mutabakat muhtırası, 27 Kasım'da imzalandı.

Türkiye, bu anlaşmayla Yunanistan'la Güney Kıbrıs ve Mısır arasında bir kalkan oluşturdu ve münhasır ekonomik bölgesinin batı sınırını çizdi.

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