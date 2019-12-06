Yunanistan: Türkiye ile anlaşma yapan Libya Büyükelçisi'ni sınır dışı etme kararı aldı

Ekonomi

Maaşı 10 bin TL'nin altına düşünce soluğu mahkemede aldı

Özel bir hastanede genel cerrahi uzmanı olarak görev yapan doktor, aylık kazancının 10 bin TL'nin altına düşmesi üzerine istifa ederek konuyu mahkemeye taşıdı. Sabit maaşının 10 bin TL olmasına rağmen 2 bin TL'lik bir sözleşmeye imza atılmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğunu dile getiren hastane yönetimi ise davanın reddini isterken, yerel mahkeme ise geç yatırılan bilirkişi bedeli yüzünden davanın usulden reddine karar verdi. Yerel mahkemenin kararı üzerinde devreye giren Yargıtay ise kararı hatalı buldu.