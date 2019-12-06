Türkiye-Libya anlaşması Yunan'ı çıldırttı: Savaş şimdi değilse ne zaman?

Türkiye ile Libya arasında imzalanan "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" anlaşmasına yönelik tepkiler sürüyor.

DÜNYA Yunanistan'ın NATO'daki şikayetleri Türkiye'yi etkilemez

Yunanistan'ın önde gelen haber sitelerinden 'pronews', manşete taşıdığı habere "Türkiye ve Libya'nın resmi anlaşmaları, Yunan kıta sahanlığını yok sayıyor. Eğer savaş şimdi olmayacaksa ne zaman olacak?" başlığını attı.

Haberde Türkiye ve Libya arasında varılan anlaşmanın, Yunanistan açısından bölgedeki gücün felç edilmesi anlamını taşıdığı belirtiliyor.

GÜNDEM Dışişleri Bakanlığı Libya ile varılan tarihi mutabakatın arından Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığı ve MEB sınırlarını paylaştı

Yine aynı site, neredeyse tüm manşetlerini Türkiye ile ilgili haberlere ayırdı.

GÜNDEM Libya ile Türkiye arasındaki tarihi mutabakat Meclis'ten geçti