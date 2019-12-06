Dünya Türkiye-Libya anlaşması Yunanı çıldırttı Savaş şimdi değilse ne zaman?
AVRUPA

Türkiye-Libya anlaşması Yunan'ı çıldırttı: Savaş şimdi değilse ne zaman?

Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakat sonrası Yunanistan basını, Atina yönetimini topa tuttu. İki ülke arasındaki anlaşmanın, Yunanistan'ın bölgedeki gücünü felç ettiğini öne süren komşu basını: "Eğer savaş şimdi olmayacaksa ne zaman olacak?" başlıkları attı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yunan basınının gözünden Türkiye-Libya arasındaki Akdeniz MEB anlaşması.
Yunan basınının gözünden Türkiye-Libya arasındaki Akdeniz MEB anlaşması.

Türkiye ile Libya arasında imzalanan "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" anlaşmasına yönelik tepkiler sürüyor.

Yunanistan'ın NATO'daki şikayetleri Türkiye'yi etkilemez
DÜNYA
Yunanistan'ın NATO'daki şikayetleri Türkiye'yi etkilemez

Yunanistan'ın önde gelen haber sitelerinden 'pronews', manşete taşıdığı habere "Türkiye ve Libya'nın resmi anlaşmaları, Yunan kıta sahanlığını yok sayıyor. Eğer savaş şimdi olmayacaksa ne zaman olacak?" başlığını attı.

Haberde Türkiye ve Libya arasında varılan anlaşmanın, Yunanistan açısından bölgedeki gücün felç edilmesi anlamını taşıdığı belirtiliyor.

Dışişleri Bakanlığı Libya ile varılan tarihi mutabakatın arından Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığı ve MEB sınırlarını paylaştı
GÜNDEM
Dışişleri Bakanlığı Libya ile varılan tarihi mutabakatın arından Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığı ve MEB sınırlarını paylaştı

Yine aynı site, neredeyse tüm manşetlerini Türkiye ile ilgili haberlere ayırdı.

Libya ile Türkiye arasındaki tarihi mutabakat Meclis'ten geçti
GÜNDEM
Libya ile Türkiye arasındaki tarihi mutabakat Meclis'ten geçti
  • Anlaşma metnine göre, Libya ile Türkiye arasında 18.6 millik (29.9 km) bir sınır çizgisiyle kıta sahanlığı (KS) ve münhasır ekonomik bölge (MEB) sınırları belirlendi. Libya mutabakatı, Türkiye’nin KKTC ile 2011’de yaptığı Kıta Sahanlığı Sınırlandırma Anlaşması’ndan sonra bölgede yaptığı ikinci deniz yetki sınırlandırma anlaşması. Ancak Türkiye, Akdeniz’de henüz MEB ilan etmedi. MEB sınırları balıkçılık sektörünü içerdiği için ilgili kurumlar arasında çalışmaların devam ettiği belirtiliyor.
18,4 ton siyanür ele geçirildi

18,4 ton siyanür ele geçirildi

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"Savaş şimdi<br>değilse ne zaman?"

"Savaş şimdi
değilse ne zaman?"

​Türkiye-Libya anlaşması Yunanistan basınını çıldırttı.
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İçişleri Bakanlığı'nda
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