Dünya Litvanya Dışişleri Bakanı Rus tehdidine karşı tek yolu açıkladı Putin iktidardan indirilmeli
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Litvanya Dışişleri Bakanı Rus tehdidine karşı tek yolu açıkladı: Putin iktidardan indirilmeli

Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis, Batı'yı ve müttefiklerini Rusya'nın gelecekteki tehditlerinden korumanın tek yolunun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i "iktidardan uzaklaştırmak" olduğunu belirtti.

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Haber Merkezi AA
Litvanya Dışişleri Bakanı Rus tehdidine karşı tek yolu açıkladı: Putin iktidardan indirilmeli
Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis

Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis, Associated Press'e verdiği röportajda, ABD'yi ve NATO müttefiklerini, Rusya'ya karşı daha sert bir duruş sergilemeye çağırdı.

Putin'in 9 Mayıs Zafer Günü'ndeki konuşmasının "etkileyici" olmadığını vurgulayan Landsbergis, generallerle diğer kurmaylarının "kasvetli yüzlerinin" Ukrayna savaşında başarısızlığın göstergeleri olduğuna işaret etti.

Landsbergis, Ukrayna'da Rusya için işlerin iyi gitmediği yorumunu yaparak, "yaralı Putin'in daha da tehlikeli olabileceğini ve tehdidi ortadan kaldırmanın tek yolunun onun iktidarına son vermek olduğunu" dile getirdi.

Putin iktidarda olduğu sürece komşu ülkelerin belli ölçüde tehlikede olacağını vurgulayan Landsbergis, "Sadece Putin değil tüm rejim, çünkü biri Putin'i ve yakın çevresini değiştirebilir ancak başka bir Putin onun yerine geçebilir." dedi.

Landsbergis, Rus toprakları dışında savaşmaya niyetli bir rejim olduğu sürece çevre ülkelerin tehlikede olacağını kaydederek, 2008'de Gürcistan, 2014'te de Ukrayna'daki savaşlarına rağmen Rusya'nın saldırganlığından şüphe edenlerin yanıldığını belirtti.

Litvanya'nın NATO müttefiklerinin kendilerine ve ittifakın doğu kanadındaki ülkelere sunduğu destekten memnun olduğuna ancak daha fazlasına ihtiyaçları bulunduğuna dikkati çeken Landsbergis, NATO'dan daha fazla hava ve deniz savunması sağlamanın yanı sıra topraklarında kalıcı asker konuşlandırması için baskı yapacaklarına işaret etti.

''Soğuk Savaş yıllarını giderek daha fazla andıran noktaya yaklaştığımızı hissediyoruz"

Landsbergisi, ABD Başkanı Joe Biden'ın NATO'nun müttefik topraklarının "her santimini" savunacağına dair söylemlerinin Baltık ülkelerini memnun ettiğini vurgulayarak, "NATO'nun doğu kanattaki duruşunu daha fazla değiştirmesi gerektiğinin yansıtılması gerekiyor. Baltık ülkelerinde, Batı Berlin hissini ve Soğuk Savaş yıllarını giderek daha fazla andıran bu noktaya yaklaştığımızı hissediyoruz." ifadesini kullandı.

Müttefiklerin, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşına tepki vermesinin ve Baltık ülkelerine takviye kuvvet konuşlandırmasının kısa vadeli bir çözüm olduğunu dile getiren Landsbergisi, savaşın stratejik sonuçlarının hesaba katması gereken zaman dilimine yaklaşıldığını kaydetti.

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