Ekonomi Japonyadan Rusyaya yönelik petrol hamlesi Aşamalar halinde durduracaklar
DÜNYA EKONOMİSİ

Japonya'dan Rusya'ya yönelik petrol hamlesi: Aşamalar halinde durduracaklar

Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik işgal girişimi sonrası uygulamaya alınan yaptırımlara yenileri ekleniyor. Japon hükümeti, Ukrayna'da sürdürdüğü savaş sebebiyle Rusya'ya yönelik uyguladığı ekonomik yaptırımlar kapsamına petrol ithalat yasağını ilave etmeyi planlıyor.

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Haber Merkezi AA
Japonyadan Rusyaya yönelik petrol hamlesi: Aşamalar halinde durduracaklar
Japonya Başbakanı Kişida Fumio

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, düzenlediği basın toplantısında, G-7 ile "dayanışma" doğrultusunda prensip gereği Rusya'dan petrol ithalatını yasaklayacaklarını belirtti.

"Bu oldukça zor bir karar ancak şu an en önemlisi G-7 dayanışması" diyen Kişida, Rusya'nın Uzak Doğu bölgesindeki petrol ve gaz projelerindeki "Japonya'nın menfaatlerini koruyacaklarını" söyledi.

Sakhalin-1 ve Sakhalin-2 projelerine yönelik "Japonya'nın enerji güvenliği için hayati" vurgulaması yapan Kişida, Rusya'dan petrol ithalatını "aşamalar halinde durduracaklarını" kaydetti.

Japon Başbakan, "Halka ve iş dünyasına yönelik aksi etkileri en aza indirecek tutumla aşamalar halinde durduracağız ancak (projelerde) menfaatlerimizi koruma planımız sürüyor." ifadelerini kullandı.

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