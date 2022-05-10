Petrol zengini ama yakıt alamıyor

Afrika kıtasının petrol ve doğal gaz zengini ülkesi Nijerya’yı akaryakıt fiyatlarındaki yükselme vurdu. Ülkede faaliyet gösteren Nijerya Hava Yolları (AON) artan yakıt fiyatları gerekçesiyle tüm yurt içi uçuşlarını durduracağını bildirdi. Açıklamanın ardından hem devlet yetkililerinden hem de kamuoyundan gelen baskılar şirketi kararından şimdilik döndürdü. Tespit edilen petrol rezervleri yaklaşık 37 milyar varil olan Nijerya, dünyadaki rezervlerin yüzde 3,1’ine sahip. Ham petrol üretiminde dünyanın ilk 15 ülkesi arasında bulunan Afrika’nın en kalabalık ülkesi, dünyada en fazla petrol rezervine sahip 8. ülke ve petrol ihracatı bakımından da 6. sırada yer alıyor. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) 13 üyesi arasında yer alan Nijerya’nın akaryakıt fiyatlarındaki artıştan etkilenmesinin ve kıtlık yaşamasının sebebi ise petrolün ham halini yabancı şirketlere satıp onlardan işlenmiş olarak satın alması gösteriliyor.

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