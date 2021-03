​Londra’ya rapor göndermesi: Rusya İngiltere'yi suçladı Londra’ya rapor göndermesi: Rusya İngiltere'yi suçladı The Ever Given adlı 400 metrelik dev gemi Rusya ile İngiltere arasında sözlü sataşmaya sebep oldu. İngiltere’nin 16 Mart’ta yayınladığı “Rekabetçi bir çağda Küresel Britanya” adlı raporda, Çin ve Rusya’nın uluslararası su yollarını istikrarsızlaştırıcı etkiye sahip olduğu iddia ediliyor ve bu iki ülkenin oluşturduğu tehdide karşı başta nükleer silah kapasitesi olmak üzere deniz gücünün de arttırılması gerektiği belirtiliyordu.

Dış Haberler 29 Mart 2021, 00:00 Son Güncelleme: 29 Mart 2021, 06:06 Yeni Şafak