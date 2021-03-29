​Londra’ya rapor göndermesi: Rusya İngiltere'yi suçladı

The Ever Given adlı 400 metrelik dev gemi Rusya ile İngiltere arasında sözlü sataşmaya sebep oldu. İngiltere’nin 16 Mart’ta yayınladığı “Rekabetçi bir çağda Küresel Britanya” adlı raporda, Çin ve Rusya’nın uluslararası su yollarını istikrarsızlaştırıcı etkiye sahip olduğu iddia ediliyor ve bu iki ülkenin oluşturduğu tehdide karşı başta nükleer silah kapasitesi olmak üzere deniz gücünün de arttırılması gerektiği belirtiliyordu. Rusya’nın İngiltere için öncelikli tehdit olduğu kaydedilen raporda, Londra’nın HMS Queen Elizabeth uçak gemisi ve nükleer denizaltıları başta Akdeniz ve Baltık Denizi olmak üzere daha aktif kullanması gerektiği ifade ediliyordu. Rapordan kısa süre sonra İngiltere’nin uzun süre işletmesini yaptığı Süveyş Kanalı’nda dev geminin sıkışıp uluslararası deniz ticaretinin krize girmesini fırsat bilen Rusya, İngiltere’yi suçladı.

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UYDU GÖRÜNTÜSÜNÜ PAYLAŞTI

Rusya’nın Londra Büyükelçiliği resmi Twitter hesabı üzerinden, İngiltere’nin Moskova’yı hedef alan raporuna gönderme yaptı. “İngiliz stratejistler: Rusya ve Çin’in uluslararası deniz ticaretini engelleme ihtimaline karşı iki uçak gemisine ve bol paraya ihtiyacımız var” paylaşımının ardından “Gerçekte olan” ifadesiyle Süveyş’i tıkayan geminin uydu görüntüsü paylaşıldı. Moskova, şüpheli bulduğu kazanın sorumlusu olarak İngiltere’yi gösterdi. İngiltere ve Batılı ülkelerin uluslararası seyir güvenliğini sağlayamadığına dikkat çekildi.