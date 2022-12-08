Lübnan Meclisinde 9. oturum yapıldı: Yeni cumhurbaşkanı yine seçilemedi

Lübnan Meclisinde yeni cumhurbaşkanını seçmek için düzenlenen 9. oturumda da hiçbir aday yeterli oyu alamadığı için yine cumhurbaşkanı seçilemedi.

Mecliste, 31 Ekim'de görev süresi sona eren Cumhurbaşkanı Mişel Avn’ın yerine gelecek ismi seçmek için düzenlenen toplantıya 128 milletvekilinden 105'i katıldı.

Adaylardan Mişel Muavvad 39 oy alırken, 39 oy geçersiz sayıldı, kalan 27 oy ise diğer adaylara verildi. Buna göre hiçbir aday cumhurbaşkanı seçilmek için gerekli 3'te 2'lik çoğunluğu sağlayamadı.

Bir sonraki oturum 15 aralık'ta

Meclis Başkanı Nabih Berri, yeni cumhurbaşkanı seçimi için bir sonraki oturumun 15 Aralık'ta düzenleneceğini açıkladı.

Lübnan Meclisi, yeni cumhurbaşkanını seçmek için ilk oturumunu 29 Eylül’de yapmıştı.

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Eski Cumhurbaşkanı Avn da 31 Ekim 2016’da Mecliste düzenlenen 46’ncı oturumun sonunda seçilebilmişti.

DÜNYA Lübnan Meclisi cumhurbaşkanını yine seçemedi