Dünya Lübnan Meclisi cumhurbaşkanını yine seçemedi
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Lübnan Meclisi cumhurbaşkanını yine seçemedi

Lübnan Meclisinde, 31 Ekim’de görev süresi dolan Cumhurbaşkanı Mişel Avn’ın yerine gelecek ismi seçmek için düzenlenen toplantıya 128 milletvekilinden 111'i katıldı. Seçimde adaylardan Mişel Muavvad 37, İsam Halife 4, Ziyad Barud 2, Bişara Ebu Yunus 1, Bedri Zahır 1 oy alırken, 66 oy geçersiz sayıldı.

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Haber Merkezi AA
Lübnan Meclisi cumhurbaşkanını yine seçemedi
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Lübnan Meclisinde, 31 Ekim’de görev süresi dolan Cumhurbaşkanı Mişel Avn’ın yerine gelecek ismi seçmek için düzenlenen toplantıya 128 milletvekilinden 111'i katıldı.

Seçimde adaylardan Mişel Muavvad 37, İsam Halife 4, Ziyad Barud 2, Bişara Ebu Yunus 1, Bedri Zahır 1 oy alırken, 66 oy geçersiz sayıldı.

Buna göre hiçbir aday cumhurbaşkanı seçilmek için gerekli 3'te 2'lik çoğunluğu sağlayamadı.

Meclis Başkanı Nebih Berri, oturumdan sonra yaptığı açıklamada, yeni cumhurbaşkanı seçimi için 9. oturumun 8 Aralık'ta gerçekleştirileceğini söyledi.

Lübnan Meclisi, yeni cumhurbaşkanını seçmek için ilk oturumunu 29 Eylül’de yapmış, daha sonraki oturumlarda da adaylardan hiçbiri yeterli oyu alamamıştı.

Eski Cumhurbaşkanı Avn da 31 Ekim 2016’da Mecliste düzenlenen 46’ncı oturumun sonunda seçilebilmişti.

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