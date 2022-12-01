Lübnan Meclisi cumhurbaşkanını yine seçemedi

Gündem

Terör saldırılarından bahsederken PKK'nın adını anmayan CHP'li Şeker'e MHP'li Bülbül'den sert tepki: Yazıklar olsun

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, TBMM Genel Kurulu'nda terör saldırılarından bahsederken yalnızca IŞİD'in yaptığı katliamları sıralayan CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker'e tepki gösterdi. Bülbül, "Öldürülen bizim insanımız. Üzerinde oyunlar oynanan devlet bizim devletimiz. Kalkıp da burada IŞİD'in yaptığı katliamlardan bahsedip; PKK'nın, YPG'nin yaptığı katliamlardan bahsetmeyenlere yazıklar olsun." dedi.